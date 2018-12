Nem tanto ao Rio, nem tanto ao Ventinhas

Não quero viver numa democracia em que o poder político controla a Justiça e por isso oponho-me à proposta de Rui Rio. Mas também não quero viver numa república de magistrados que se dediquem a lançar suspeitas genéricas sobre os eleitos, como fez António Ventinhas

Não estou convencido da bondade da proposta de entregar ao poder político, por via do Parlamento, Presidente da República e Governo, a nomeação da maioria dos membros do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). Não me parece que a nossa democracia tenha a maturidade para que esta proposta não tenha sérios perigos para a independência da investigação judicial. Paula Teixeira da Cruz tem razão quando recusa a comparação que Rui Rio faz entre o CSMP e o Conselho Superior da Magistratura (CSM). Os procuradores não têm a mesma autonomia funcional dos juízes. Há uma relação hierárquica.