Os sindicatos têm de ser combativos quando a esquerda está no poder

Aqueles que à esquerda esperam mais benevolência dos sindicatos quando chegam ao Governo estão apenas a abrir espaço para que os oportunistas ganhem a dianteira do movimento sindical e, com a sua irresponsabilidade, o destruam. O raciocínio tem de ser o de Roosevelt perante os sindicalistas que lhe faziam exigências: eu não posso fazer isso por vocês, mas vocês podem obrigar-me a fazê-lo

Quando estive na Islândia em reportagem, o escritor Már Már explicou-me porque é que o governo de esquerda, chegado ao poder depois da brutal crise financeira que abalou a ilha, poderia vir a perder as eleições que se avizinhavam. Porque acreditou que, chegado ao poder, o povo não precisava de se mobilizar. Para ilustrar a sua posição, Már socorreu-se de um episódio passado que já utilizei em alguns momentos em que se debatia a luta social quando há governos de esquerda: “Quando os sindicatos americanos exigiram mais a Roosevelt, ele respondeu: rapazes, eu não posso fazer isso por vocês, mas vocês podem obrigar-me a fazê-lo. O nosso governo disse o contrário: vão para casa, não nos perturbem.” Poucos meses depois, a mesma direita que atirara a Islândia para uma brutal crise regressava ao poder.