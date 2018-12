O que dá dinheiro a um político são escolhas políticas

Um programa de desmantelamento das funções do Estado favorece, inevitavelmente, os políticos que não têm a defesa dos interesses do Estado como primeira prioridade. E afasta os outros

Os salários, subsídios e ajudas de custos dos deputados são, mais uma vez, tema de debate. E mais uma vez erra-se no alvo. Se nos queremos preocupar com os rendimentos e mordomias dos políticos, o verdadeiro ponto está no que foi dito por Marcelo Rebelo de Sousa: “É essencial que seja normal que quem exerça cargos públicos não saia deles mais rico do que entrou, nem saia para lugares que se prestem a ser pagamento de favores anteriores”. Há sete anos, escrevi aqui sobre o livro “Como os políticos enriquecem em Portugal”, em que o jornalista António Sérgio Azenha recolheu os números do Tribunal Constitucional. Cada caso será um caso e não estou a fazer o julgamento moral de cada um, que aliás não me interessa. O que me interessa é que todos juntos e mais os que aqui não estão nos dão um padrão.