Brexit: excesso de calculismo é erro de cálculo

O problema do Brexit nunca foi o Brexit, são os brexiteers. Este processo é uma extraordinária lição política, seja qual for a nossa opinião sobre o estado atual do projeto europeu: como o excesso de calculismo pode afogar os calculistas no caos causado pelos seus próprios cálculos

Qualquer saída da União Europeia será um quebra-cabeças. Porque, apesar de ela ser possível, toda a UE se construiu na convicção de que ninguém o tentaria. Até aqui, tudo normal. Sobretudo porque o Reino Unido teve a sabedoria de não aderir ao euro, o verdadeiro problema desta Europa e a verdadeira prisão para quem dê valor à soberania democrática. Um país pode decidir seguir um caminho difícil, que lhe provocará danos a curto e médio prazo, e nem por isso a sua decisão estar errada. Em nome da autodeterminação dos seus povos, a história das nações está cheia de provações bem maiores do que as que esperam o Reino Unido. Se um país está pronto para isso, consegue resistir. Para isso são precisas duas coisas: um forte apoio popular e um plano. Nada disso existiu no Brexit. Só calculismo político. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)