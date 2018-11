Imaginem que Graça Fonseca dizia: “Uma coisa ótima de estar em Guadalajara há quatro dias é que não vejo teatro português”

Imaginem que Graça Fonseca, quando perguntada sobre uma determinada peça, respondia: “Uma coisa ótima de estar em Guadalajara há quatro dias é que não vejo teatro português”. Pode preencher com o que a ministra da Cultura disse sobre os jornais portugueses com qualquer outra das áreas que ela tutela: o cinema português, as exposições portuguesas, os monumentos portugueses.