Quando a Gig Economy e o Fast Food se encontraram numa greve

Num momento em que viram a sua remuneração reduzida em 40%, os “parceiros” da UberEats de Londres souberam que os funcionários da McDonald's planeavam uma greve. E começaram a combinar as coisas em conjunto. Sem entregas ao domicílio a McDonald's levava uma grande machadada, sem McDonald's a UberEats não se safava

Aconversa do empreendedorismo da Uber e da UberEats só alimenta as cabeças de quem não precisa de se sujeitar a estes trabalhos. Aqueles que sabem quanto levam para casa depois de horas de trabalho não a compram. Nem pagam a renda de casa com ela. Sabem que são trabalhadores. E começa-se a assistir a lutas laborais por melhores rendimentos e mais direitos. No caso da UberEats, algumas greves, em vários países europeus, têm esbarrado com um problema: como é que precários, isolados e sem vínculo ou direitos, conseguem vencer uma empresa multimilionária? É como se voltássemos aos primórdios da revolução industrial e do movimentos sindicais. Só que mais difícil ainda. Já nem sequer é necessária a repressão.