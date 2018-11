A democracia da indignação produz o Estado da reação

Uma comunidade inteira sabia que o acidente na pedreira de Borba podia acontecer e ninguém obrigou os poderes públicos a fazerem alguma coisa. Não vemos o Estado que temos como uma consequência do que somos, vemos o que somos como uma consequência do Estado que temos. Nós, cidadãos, somos o elemento passivo nesta comunidade

Em comunicado, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética ordenou que a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) proceda, no prazo de 45 dias, a uma inspeção ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona onde ocorreu o acidente do dia 19 de novembro. Porquê agora? E porquê no espaço de 45 dias? Porque não há um mês, quando o PANquestionou o mesmíssimo Ministério do Ambiente sobre o cumprimento do regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais nas pedreiras? Porque não noutra altura qualquer? E qual é a pressa agora que não existia antes?