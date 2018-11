Da estiva ao tribunal, um país com duas medidas

A ambiguidade da lei serve para tirar aos estivadores o um direito à greve que efetivamente é seu e para dar aos juízes o direito à greve que dificilmente lhes pertence

O porto de Setúbal tem o recorde nacional de trabalhadores precários: 90%. Há trabalhadores com contratos diários há uma década. Todos os dias são escalados por turno e cada turno é um contrato novo. A situação é de tal forma chocante que qualquer crítica a esta greve é um insulto à dignidade de todos os trabalhadores. Se estes estivadores não têm razão para fazer uma greve ninguém a terá. Causam prejuízo para o país? A responsabilidade é de quem acha admissível manter trabalhadores à jorna durante décadas.