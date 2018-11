Portugal, entre o primeiro e o terceiro mundo

As causas que movem muitos são as do primeiro mundo. Não as desmereço por isso. Nem as que me mobilizam nem aquelas a que me oponho. Mas não poucas vezes nos esquecemos, no primeiro mundo de que falamos quando nos envolvemos em polémicas, do outro país que subsiste e está muito longe de ser marginal. Onde crianças ainda morrem de pobreza ou ignorância em Sabrosa, onde estradas ainda desabam de incúria ou de abandono em Borba

Cinco pessoas morreram na povoação de Fermentões, concelho de Sabrosa, perto de Vila Real. Pai, mãe, tio e duas filhas estavam numa minúscula casa em que a família ia esporadicamente, porque eram caseiros numa quinta no Douro. As obras na casa seguiam lentamente, aos fins de semana. Como não tinham eletricidade – não tinham quase nada –, dependiam de um gerador que estava dentro de casa. Terão morrido todos, de madrugada, por intoxicação por monóxido de carbono. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

