Não há pior crime que o dos “vigilantes”

Em sociedades democráticas não aceitamos que cada um aplique de forma expedita a lei contra violadores, pedófilos, incendiários ou homicidas. Porque raio aceitaríamos que o fizessem para quem maltrata os animais? Os vigilantes e os justiceiros são a negação do Estado de Direito

A reportagem da TVI sobre o Intervenção e Resgate Animal (IRA) tem várias fragilidades. A mais óbvia é a transmissão de excertos de um vídeo provocatório do IRA. Na reportagem deveria ficar claro o carácter irónico (mesmo que idiota) daquele vídeo. A outra é um dos vídeos ser, segundo os próprios, uma mera partilha na internet de um vídeo de terceiros. Estes erros são graves porque diminuem a credibilidade de um trabalho que se queria rigoroso. E permitem aos envolvidos, com alguma facilidade, livrarem-se das acusações que lhes são feitas. Outros erros, apontados pelo o IRA, não são passíveis de ser verificados por nós.

Dito isto, a reação desta organização à reportagem apenas confirma, para quem tenha o mínimo exigência, o retrato geral que foi feito dela. Em vez de se defender da acusação que realmente lhe é feita – a de agir à margem da lei –, dedica-se a atacar todos os que testemunharam contra ela e a apresentar argumentos para as suas ações contra essas pessoas. Não percebendo que a questão não é se as pessoas que os acusam são dignas de respeito, é se os membros desta organização cometeram ou não cometeram crimes. A pior confirmação da natureza desta organização veio num apelo ao ataque gratuito ao jornalista que assina a reportagem: “Decoraram o nome do jornalista André? Agora coloquem no Google e surpreendam-se com as notícias violentas a respeito dele”. Aquilo que sabem que vamos encontrar nada tem a ver nem com este caso, nem com animais, nem com a vida profissional do jornalista. Bate certo com quem se habituou a silenciar os outros através da coação.