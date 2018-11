É uma questão de civilização... mas poucochinho

O que cansa não é direito absolutamente legitimo de combater as corridas de touros, é este hábito de querer jogar em todos os tabuleiros. Ou António Costa desmente a ministra da Cultura – e a pega de cernelha com que respondeu no “Público" não clarifica mais do que as suas reflexões pessoais sobre o assunto – ou apresenta-nos o plano do governo para vencer esta chaga civilizacional. Em qual dos tabuleiros está disposto a perder?

Há debates em que a forma se torna mais importante do que o conteúdo. Não porque se queira fugir do conteúdo, mas porque a forma como o debate surge desvirtua o próprio debate, viciando-o. Como sabem, o IVA desceu de 13% para 6% nos espetáculos. Mas as corridas de touros ficaram de fora desta redução. Perante uma pergunta de uma deputada do CDS, que queria saber se esta decisão resultava de uma questão de gosto, a nova ministra da Cultura respondeu de forma lapidar: “Não é uma questão de gosto, é uma questão de civilização”. O que veio depois todos sabem. O deputado do PAN aplaudiu de pé, Manuel Alegre disse que era por isto que vinham bolsonaros e tocou a rebate para uma cruzada contra o politicamente correto, e as associações taurinas pediram a demissão de Graça Fonseca.