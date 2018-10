Brasil, uma democracia automutilada

Ninguém pode dizer que foi enganado. Bolsonaro deixou claro, nos 27 anos de uma carreira política medíocre, ao que vinha. E é por isso que a minha solidariedade é para os que resistiram ontem e continuarão a resistir nos próximos quatro anos. Sofro por eles, sofro com eles

Tendo o seu partido (PSL) uma bancada mais pequena do que o PT tinha, Bolsonaro fará os arranjos que o PT fez. E da mesma forma, porque no Brasil não há outra. Os mesmos corruptos continuam num Congresso que foi eleito da mesma forma alimentando o mesmo sistema político disfuncional. Depois da Lava-Jato cumprir a sua função, tudo voltará ao normal. Até porque, na sua longa carreira de parasita sem qualquer trabalho relevante no Congresso, Bolsonaro sempre viveu bem com partidos que recebiam “propina”. Com o programa económico de Paulo Guedes, Temer também continuará. Mas em muitíssimo pior. E o governo não será mais eficaz do que os anteriores. A impreparação de Jair Bolsonaro é o que mais o aproxima de Trump. Qualquer otimismo só pode resultar de cegueira.