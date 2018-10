Da arte de manipular a agenda mediática

A LUSA divulgou uma notícia que já o tinha sido em 2015 e 2017 vinte minutos antes de Fernando Medina apresentar legislação que desagrada às associações que representam os proprietários de alojamento local. Quem serviu este prato requentado não teve o cuidado de ir aos arquivos para saber se estaria a ser usado. E estava

Sobre a casa que há muito não é residência oficial do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mas que já foi residência de presidentes da Câmara Municipal de Lisboa, não tenho grande coisa a dizer. A decisão de a concessionar para alojamento local é discutível. Os factos não devem ser: ao contrário do que é vendido na costumeira indignação viral, a autarquia não recebe apenas uma renda durante 25 anos (prolongável por mais cinco), recebe a renda e recebeu a recuperação no valor de 3,7 milhões de euros. Se somarmos os 2600 euros, dá uma renda de quase 15mil euros (13 mil euros se a concessão for prolongada por mais cinco anos). Quando fazemos criticas às contas devemos ser rigorosos nas contas.

Seria a minha opção? Não. Acho que a Câmara Municipal tem dinheiro suficiente para ela própria recuperar o seu património e, naquele caso, poderia dar-lhe uma função cultural ou de lazer para aumentar a utilização de Monsanto. Acho os valores extraordinários? Agora não, em 2014, quando foi acordado, não eram maus. Mas esta divergência não chega para eu rasgar as vestes perante um escândalo. Nem ter aquela casa no alojamento local é o mesmo que ter o Palácio de Belém transformado num hotel de charme, nem é melhor ter aquilo vazio, a degradar-se e a dar despesa, do que reabilitado, a ser utilizado e a dar lucro. Acho que podemos concordar nisto.