Ritalina, a primeira vítima do partido Google

Os partidos são espaços onde se juntam pessoas com convicções semelhantes sobre o que deve ser a sociedade e o Estado. As seitas são espaços onde se juntam pessoas com crenças, hábitos e até dietas semelhantes. O PAN é uma seita. E, como em todas as seitas, a fé sobrepõe-se ao saber científico. A Ritalina foi apenas a vítima

O PAN levou hoje ao parlamento o projeto de lei em que pretende proibir a prescrição a menores de seis anos de metilfenidato, um estimulante do sistema nervoso central para tratar a perturbação hiperatividade com défice de atenção (PHDA), com os nomes comerciais de Ritalina, Concerta ou Rubifen, e de atomoxetina, um agente neurotónico, com o nome comercial de Strattera. Começo por dizer que que acompanho um sentimento geral de que há alguma tendência para a sobremedicação. E que essa sensação é especialmente incómoda quando os pacientes são crianças. Mas nem me parece que isto se aplique a este medicamento, nem esta sensação chega para aprovar leis.

O maior argumento do PAN é que as bulas destes medicamentos dizem que se desconhece se eles resultam em menores de seis anos e por isso o desaconselham. Assim, o partido defende que se privilegie a linha psicológica em vez da medicação. Como explicam os especialistas, há muitos medicamentos que são usados, em pediatria, para lá das indicações clínicas para que foram criados. O que é natural, porque não se costumam fazer estudos clínicos com crianças tão pequenas.