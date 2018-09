Wilders: não temos de ser reféns de um incendiário

Geer Wilders organizou um concurso de cartoons sobre Maomé. As primeiras reações chegaram-lhe e pôde desmontar a tenda do circo. Segundo os valores democráticos que defendo, um líder xenófobo é livre de fazer as suas provocações com objetivos políticos. Nós é que não temos de ser seus reféns

Em 2006, o jornal dinamarquês “Jyllands-Posten” publicou vários cartoons satirizando Maomé – vários deles associando o Islão ao terrorismo – e conseguiu arrastar toda a Europa para uma polémica religiosa e política. Foram poucos os jornais no mundo que não se sentiram obrigados a republicar os cartoons, em nome da liberdade de expressão. E os que, no uso da sua liberdade, decidiram não o fazer foram imediatamente carimbados de cobardes. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

