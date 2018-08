12 homens em fúria

Não digam aos leitores o que eles podem fazer pela imprensa, perguntem-se o que pode a imprensa fazer pelos cidadãos. Mostrem que são o senhor Davis que, contra os outros jurados em fúria, contrariou sentimentos, preconceitos, indignações fáceis. Que não são a torrente, são o canal que dá ordem, sentido, contexto

Quando o jurado número 8, o senhor Davis (Henry Fonda), entra na sala de reuniões do júri, a condenação do jovem porto-riquenho acusado de parricídioestá mais do que tomada. Ele é a exceção: apesar de tudo o que é evidente para os outros não quer enviar um rapaz para a morte enquanto lhe sobrarem dúvidas. Como lhe foi pedido, aliás. À medida que a discussão, que quase todos querem abreviar, se vai fazendo ele vai conseguindo que cada um dos outros jurados veja no espelho as suas motivações: preconceito, ressentimento, seguidismo, displicência, superficialidade. Como na nossa vida, as nossas circunstâncias, as nossas experiências e os nossos preconceitos são o que mais determinante para cada julgamento que fazemos. Elas nunca desaparecerão. Mas são os factos e, igualmente importante, o confronto com as circunstâncias, as experiências e os preconceitos de outros, que nos permitem parar cinco minutos para pensar.

“12 Angry Men”, de Sidney Lumet, é um dos filmes da minha vida. E é nele que me tento inspirar, mesmo que sem sucesso, para o que faço no meu trabalho. O papel de textos de opinião não é o de mostrar os factos que põem em causa certezas dominantes. Mas tentar dar outro ponto de vista, não temendo ficar sozinho, se for necessário. Já me aconteceu várias vezes e é quando sinto que estou mesmo a cumprir o meu dever. Já o trabalho jornalístico, seja a notícia, a reportagem ou uma investigação, é interpor os factos devidamente enquadrados entre o preconceito e o julgamento.