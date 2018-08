Uma ADSE dos seus beneficiários. Do Estado é o SNS

A total transferência da ADSE para uma associação mutualista independente do Estado, cabendo aos seus benificiários gerir, continuarem a garantir o seu financiamento e sustentabilidade e determinarem as contribuições que fazem, é a única proposta coerente que pode vir da esquerda. A prioridade do Estado é um SNS de todos e para todos

Bloco de Esquerda apresentou quatro prioridades para aumentar os rendimentos dos pensionistas. Nada tenho contra três delas, mas a quarta medida, que tem o aumento dos rendimentos dos pensionistas da função pública apenas como efeito secundário, levanta-me sérias dúvidas: a redução das contribuições dos trabalhadores do Estado para a ADSE. Os beneficiários deste sistema contribuem com 3,5% do seu rendimento e, desde a legislatura passada, isso passou a incluir os pensionistas. Já deixei aqui várias vezes escrita a minha posição sobre a ADSE: nada tenho contra serviços mutualistas garantidos pelos próprios trabalhadores, não considero que o Estado deva gerir serviços de saúde paralelos ao SNS. Mais: considero que foi o apoio público à ADSE que deu músculo aos grupos privados de saúde, garantindo-lhes clientela e capacidade financeira para ‘roubarem’ médicos e restante pessoal ao SNS, enfraquecendo-o. Ainda mais quando sabemos que o Estado, ao contrário das seguradoras, pouco vigia o recurso a meios complementares de diagnóstico. Por fim, não me parece moralmente aceitável que o mesmo Estado que defende um Serviço Nacional de Saúde público e universal gira um sistema diferenciado para os seus trabalhadores. O que é bom para os outros é bom para os nossos. E se não é suficientemente bom para os nossos é porque não é suficientemente bom para os outros e tem de ser melhorado. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

