Um aperto de mão pode ser uma trincheira?

Os hábitos culturais, sendo relevantes, não podem ser literalmente transpostos para o que são os nosso valores enquanto indivíduos. Se o aperto de mão se transforma num marco civilizacional portador de valores universais ele será apenas mais uma trincheira

Na cidade suíça de Lausanne, uma comissão municipal responsável pela naturalização de estrangeiros negou a cidadania a um casal muçulmano porque cada um deles se recusou cumprimentar com um aperto de mão as pessoas do sexo oposto. A comissão deixou claro que não estariam em causa questões religiosas, mas dificuldades objetivas de integração. No comunicado que agora dava conta de uma decisão tomada há meses lê-se: “Tal atitude [de não apertar a mão a pessoas do sexo oposto] não respeita um princípio fundamental da nossa constituição e um pilar da nossa sociedade, ou seja, a igualdade entre homens e mulheres. O município observou que esse casal não cumpria os requisitos legais e, portanto, rejeitou o pedido.”

Este é o tipo de notícias que provoca sempre algum curto-circuito nos automatismos da esquerda e da direita. A esquerda, sempre disponível para ver em todos os pequenos gestos sinais de discriminação, indigna-se com o purismo xenófobo de quem veja na recusa de um aperto de mão a uma pessoa do sexo oposto um sinal de discriminação de género. A direita, sempre reativa ao “politicamente correto” que persegue os pequenos gestos quotidianos que saiam da norma, festeja a decisão que pune esta inaceitável demonstração de misoginia. Subitamente, a esquerda desvaloriza o simbólico e a direita torna-se politicamente correta. Ficamos com a sensação que a esquerda só relativiza estas coisas quando elas vêm de imigrantes e que a direita só lhes dá valor quando o pecado simbólico vem de um muçulmano.