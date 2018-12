Quer conhecer um líder? Dê-lhe uma conta de Twitter

A conta de Rui Rio ainda não fez um mês, mas já serviu para atacar a PGR e jornalistas. E dá razão a Marques Mendes, que o acusou de ser siamês de Sócrates nestes alvos. Marcelo apontou as falhas do Estado (mais uma vez) e o PCP criticou uma greve (pela primeira vez). O que se disse esta semana

“A pressão da Senhora Procuradora Geral da República para tentar condicionar um Parlamento livre e democraticamente eleito é inaceitável. O que, por aí, não se diria se fosse ao contrário: p.ex. O Presidente da AR a pressionar a PGR para arquivar um dado processo”. Rui Rio, líder do PSD, no Twitter, 18 de dezembro