Milagres no PSD e traição em Angola

Mas também os casamentos e batizados invocados por Marcelo para garantir que vai a Luanda “já” assim que o convidarem, fazendo-se convidado. O Presidente também fez mais um discurso moderno com todos os recados para o ano eleitoral. E o PS já tem candidato às autárquicas no Porto. As frases da semana.

“Rio não faz milagres. Em guerrilha interna, PSD não pode ter resultado positivo”

José Silvano, secretário-geral do PSD em entrevista ao Diário de Notícias, 17 de novembro

8 valores no índice da unidade partidária. É pena que Rui Rio não faça milagres porque seriam precisos vários para colar os cacos em que o partido se foi desfazendo nos últimos meses. A frase de José Silvano chega tarde e esquece as responsabilidades do presidente do partido. A entrevista ao DN comprova a existência de uma nova narrativa, de que o Expresso deu conta este sábado, ao revelar o discurso de Rio no périplo pelas estruturas do PSD: em clima de guerra interna e de divisão, o partido corre o risco de ter um resultado parecido ao de Lisboa e do Porto nas autárquicas (pouco mais de 10%). Mas que unido ainda pode bater o PS, desde que deixem Rio 'trabalhar' ao seu estilo. Ou seja, a culpa pelo insucesso da liderança é dos críticos, só que agora é tarde para fazer vencer esse argumento. Rio começou por parecer que unia, com o abraço pouco sincero a Santana Lopes, mas deixou-o fugir para um novo partido. Fomentou o conflito com o grupo parlamentar. Sugeriu que punha o pessoal na ordem. Convidou os “que discordam do ponto de vista estrutural” a “sair”. Acusou os que ficavam de incoerência: “Não é coerente ficar dentro a tentar destruir.” Há mais exemplos de citações incendiárias: o líder devia ter percebido que atear fogos sucessivos num campo político tão inflamável como o PSD é um risco e que abrir guerras em todas as frentes internas seria uma estratégia suicida - sobretudo deixando instalar-se a ideia de que estava a ser complacente com o Governo.