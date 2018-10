O perigo das verdades libertadoras e Marcelo como vacina

Quando Bolsonaro jura pela democracia achando que no Brasil não houve ditadura militar, é de ter muito medo da sua “verdade” para libertar o país. Marcelo empreendeu junto dos empreendedores e anunciou a recandidatura depois de ter visto o que aconteceu do outro lado do Atlântico. O PR quer ser o antídoto contra os populismos? As frases da semana e o índice de 0 a 20 valores

“Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa não de um partido. Não é a palavra vã de um homem. É um juramento a Deus. A verdade vai libertar este grande país, e a liberdade vai nos transformar em uma grande nação.”

Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil, no discurso de vitória a 28 de outubro

20 valores no índice da desconfiança. Podemos ficar descansados. Afinal, Jair Bolsonaro andou a enganar toda a gente durante a campanha. Todo o discurso de ódio era só uma maneira fácil de ganhar votos. Era um truque. Não. Talvez não fosse. Esta é uma frase perigosa. Quanto à Constituição brasileira não sei, mas a defesa da democracia e da liberdade na boca de gente que não gosta de democracia nem de liberdade, no mínimo dá para desconfiar do que pode ser feito em nome de uma concepção especial de “democracia” e de “liberdade”. Assim, condicionadas, e entre aspas, coisa típica de ditaduras (aliás, Bolsonaro chegou a negar que entre 1964 e 1985 tivesse havido uma ditadura no Brasil). Mais: quando um político desta natureza, depois de uma evocação divina, diz que “a verdade” vai libertar o país, é de susto. É sempre de levantar as guardas mais altas quando um político coloca a sua verdade em termos absolutos. Mais adiante diria no discurso: “A verdade foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho”. Políticos providenciais iluminados pela verdade - sejam de extrema-direita ou de extrema-esquerda - costumam deixar um rasto de sofrimento e destruição atrás de si.