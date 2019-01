A Gillette e o problema da generalização

Sim, há uma generalização problemática na campanha da Gillette. Mas não, não é a da representação de alguns homens a terem comportamentos machistas a título de exemplo na narrativa. O grande problema é a cultura misógina generalizada a que todos os homens, adolescentes e meninos são sujeitos das mais variadas formas, algo que a campanha tão bem foca. Se querem falar de uma generalização problemática, falemos desta.

Confesso que vi e revi esta campanha até à exaustão para tentar perceber se a minha interpretação estaria enviesada. Li inúmeras críticas, refleti sobre elas e fiz o meu melhor para me pôr a mim e à minha visão em causa, e tentar perceber porque é que milhares de pessoas, principalmente homens, se sentiam tão ultrajados e injustiçados com esta narrativa. Mas lamento, continuo a não conseguir perceber porquê. A única justificação que encontro é que realmente é difícil pormos em causa algo que nos é incutido desde sempre como a norma. Mas por mais que tenhamos aprendido a viver com ela, e que a reproduzamos das formas mais subtis, não quer dizer que seja uma verdade absoluta e inquestionável, bem pelo contrário. E a Gillette desafia-nos a questioná-la.

O machismo não é uma caraterística biológica

Assumirmos que a maioria dos atos de violência e de discriminação contra as mulheres são perpetuados por homens não é dizer de forma generalizada que todos os homens são potenciais agressores, violadores ou canastrões condescendentes (como o exemplo dado de mansplaining). É só olharmos para a realidade sem escondermos a poeira debaixo do tapete. A misoginia não é uma questão biológica, os homens não são violentos por natureza, nem tampouco são "bullies" natos ou parcos em emoções porque o seu cérebro simplesmente funciona assim. É isto que esta campanha tão bem tenta mostrar: o machismo e demais formas de discriminação são fruto dos muitos estímulos externos que todos os dias nos chegam desde a infância, seja nos media, nas escolas, em casa, nos transportes públicos, etc. Trata-se de uma consequência, mais ou menos opcional, mas em constante e inevitável construção.

É muito interessante observar como, na realidade, mais de metade desta campanha se foca em homens que têm atitudes promotoras de um mundo melhor, esses sim protagonistas diretos e de relevo na mensagem positiva que serve de conclusão ao vídeo. Mas boa parte de quem o critica parece que só conseguiu – ou só quis - ver os exemplos dados de atitudes negativas, boa parte delas através de estímulos indiretos e não de nenhum homem em concreto. Num ímpeto de sobrevivência da misoginia e seus privilégios, tenta-se tirar o foco da mensagem global da campanha e põe-se o holofote na suposta representação exclusiva dos homens como simples maus da fita, e consequentes vítimas de uma grande injustiça de narrativa. Sim, os homens são vítimas. Mas não, não são vítimas da constatação de que o mundo ainda é um lugar profundamente machista e de que a violência de género é maioritariamente perpetrada por eles, essa é só uma realidade inequívoca e estatística. São, sim, vítimas dessa mesma misoginia enraizada que lhes é incutida desde tenra idade através dos mais variados estímulos, e que consequentemente irá fazer parte da sua bagagem e estrutura individual quando chegam à idade adulta. O mundo como é hoje mostra-nos que consequências como a violência nas relações de intimidade, a homofobia, o assédio sexual ou a discriminação laboral estão diretamente ligadas à masculinidade tóxica que continua a ser passada de geração em geração.

Ninguém que se considere uma “boa pessoa” quer imaginar-se no papel de agressor

Isto é simples de compreender, mas questionar a suposta normalidade das coisas obriga-nos a pôr em causa privilégios. E é incómodo constatarmos que, por mais que não os tenhamos escolhido proativamente, fazemos parte deles. Tudo isto pode gerar angústia e insegurança, abalar as nossas certezas, muitas vezes fazer-nos sentir ameaçados e deixa-nos em risco de sermos afastados de quem nos rodeia e que ainda não o fez. Sejamos francos: ninguém quer remar contra a maré sozinho quando a maré tem o tamanho de um oceano. Tal como ninguém que se considere uma “boa pessoa” se quer imaginar no papel de potencial agressor, daquele que discrimina e/ou que promove a desigualdade, mesmo que de forma passiva. É mais fácil encararmo-nos a nós próprios como vítimas de uma enorme cabala e injustiça do que assumirmos que fazemos parte de um problema, neste caso estrutural. A boa notícia? Estamos sempre a tempo de deixar de o fazer. E as pequenas atitudes, como as que estão representadas nesta campanha, podem ser importantíssimos catalisadores de uma grande mudança global.

Cada vez que validamos a masculinidade de um miúdo através da banalização de comportamentos violentos, pouco empáticos ou discriminatórios estamos a ensinar-lhe que a agressividade – seja ela verbal, física ou psicológica - é a sua forma de afirmação e de conquista. Cada vez que privamos um menino de viver as suas emoções em pleno – “os meninos não choram”, certo? – mutilamo-lo na sua capacidade de viver afetos, sofrimentos, tristezas, fragilidades, medos e demais características que continuamos a achar que não podem fazer parte da dita “essência masculina”. Cada vez que os deixamos assistir a conteúdos que estereotipam os papéis e características de género, sem lhes explicarmos que a realidade não é assim, estamos passivamente a alinhar com essas mensagens passadas por veículos externos. Cada vez que, enquanto adultos conscientes, não os corrigimos e preferimos refugiar-nos na desculpa do “boys will be boys”, estamos a promover a normalidade do machismo. E não há – nem pode haver – nada de normal nisso.

Não sejamos ingénuos, tudo isto tem um efeito a longo prazo e dar o exemplo é essencial. Mas qual é o exemplo que nós, ou neste caso concreto os homens, querem dar aos mais novos? Como diria a campanha, “os rapazes que vemos hoje serão os homens de amanhã”. E a responsabilidade do que eles virão a ser passa por todos nós. Parabéns a esta campanha por nos relembrar disso.