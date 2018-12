Votos feministas para 2019? Direitos e oportunidades iguais para tod@s

Que nenhuma mulher nem nenhum homem seja privado dos seus direitos fundamentais. Que todos os seres humanos tenham o mesmo acesso a oportunidades, reconhecimento e dignidade, tal como a livre arbítrio sobre a vida e expressão das suas emoções. Basicamente, são estes os meus votos feministas para 2019. Parecem simples? Talvez, mas na realidade estão longe de ser.

Eu sei que a prosa que se segue é grande, mas o que partilho convosco hoje é mesmo apenas a ponta do icebergue. Seja como for, aqui ficam alguns votos: ainda vivemos num mundo liderado por homens (lembram-se da ‘foto de família’ do último G20?), portanto desejo que 2019 nos traga mais empoderamento político para as mulheres. Segundo os recentes resultados do ranking anual do Fórum Económico Mundial sobre igualdade de género, apenas 17 dos 149 países analisados têm mulheres a ocupar cargos de chefes de Estado ou de Governo. No que toca à gestão de ministérios mundo fora, apenas 18% são entregues a mulheres. A credibilidade e aposta dadas às mulheres na política é um longo caminho a percorrer. Um mundo eternamente gerido e liderado por homens conseguirá algum dia ser um mundo igualitário entre géneros? Séculos de história mundial podem responder a isto.

Que em 2019 se elimine o gap salarial entre géneros e que a progressão de carreiras das mulheres não tenha mais tetos de vidro. De acordo com o mesmo estudo do FEM, ainda vamos demorar 202 anos até que homens e mulheres de todo o mundo consigam estar no mesmo patamar no que toca a oportunidades económicas. Na Europa, de acordo com o Eurostat, a discrepância média salarial entre homens e mulheres é de 16,2%, o que representa 59 dias de trabalho pago. Sim, 59 dias que as mulheres trabalham de borla, leram bem. E quanto mais alto é o cargo mais alta é a diferença salarial entre géneros. Apenas cerca de um terço dos cargos de liderança das empresas são atribuídos a mulheres, escusado será dizer o que isto nos revela em termos de oportunidades de progressão de carreira e, obviamente, em recompensa económica. Por favor, vamos parar de alimentar a segregação horizontal e vertical do mercado de trabalho e as tradições e estereótipos sobre os papéis de género.

Educação, justiça, saúde e sexualidade

Que nenhuma menina seja privada de acesso à educação apenas porque é menina e que, por isso, seja considerada menos necessária a sua formação escolar. Que nenhuma menina deixe de ir à escola porque os seus pais temem pela sua integridade física a caminho da mesma. Que nenhuma menina deixe de ir à escola porque está menstruada uma vez por mês e não existem condições básicas e seguras para a manutenção da sua higiene no estabelecimento de ensino. Que nenhuma criança seja privada de uma peça tão fundamental quanto esta para a sua evolução intelectual e futura independência económica.

Que termine a justiça machista. A mesma que continua a descredibilizar as vítimas e a fomentar a impunidade dos agressores, tendo por base juízos de valor carregados de estereótipos de género. Que nenhuma vítima de situações de abuso sexual ou de violência doméstica – dois dos crimes mais praticados sobre o sexo feminino - sofra vitimização secundária por parte das autoridades que a deveriam proteger. E que não seja obrigada a viver sob a sombra do medo, da culpa, da impotência e da vergonha. Como se existissem atenuantes para a motivação de um ataque sexual que invertem a culpa para a vítima. Ou como se um caso de violência em contexto familiar ou de intimidade continuasse a ser uma agressão menor, que deve ser resolvida dentro das quatro paredes.

Que mais nenhuma mulher tenha de pôr a sua saúde, vida e liberdade em risco por fazer um aborto. Que o livre arbítrio da mulher quanto ao seu corpo seja uma realidade global, sem que moralismos e ideologias religiosas falem mais alto do que os seus direitos fundamentais enquanto seres humanos. Todos os anos são realizados cerca de 25 milhões de abortos clandestinos, diz a OMS. Intervenções ilegais, feitas em condições inenarráveis, que matam anualmente milhares de mulheres em todo o mundo. A liberdade de escolha continua a ser, em demasiados países, um direito apenas de quem tem dinheiro. Não me digam que isto faz sentido.

Que nenhuma mulher ou homem seja condenado por amar alguém do mesmo sexo. Que todos tenhamos direito a viver livremente os nossos afetos e a nossa sexualidade, sem medo ou vergonha, sem corrermos o risco de sermos presos, torturados, condenados à morte, renegados pela família, condicionados nas nossas evoluções profissionais, repudiados pela sociedade em que vivemos. Que cada um possa ser livre para viver sem rótulos a sua orientação sexual, a sua identidade de género, a sua verdade individual.

Parentalidade, uso do tempo e violência de género

Que 2019 nos traga mais e melhores políticas sobre parentalidade. Que permitam não só que nenhuma mulher seja penalizada noutras dimensões da sua vida apenas por ser mãe e usufruir dos direitos previstos pela lei, como também que mais homens possam desfrutar desses mesmos direitos de forma igualitária, sem serem preteridos enquanto progenitores em nenhuma situação apenas porque são homens. Que se criem medidas realistas e concretas, em articulação com os sectores privado e público, que permitam um maior equilíbrio da vida profissional e familiar. Um país de ‘escravos laborais’, mal-pagos, que vivem sob medo constante da entidade patronal, e que são continuamente levados a acreditar que estão em falta porque são pais, é um país condenado à ganância e ao desequilíbrio social.

Que deixe de ser invisível a carga de trabalho não remunerado que recai maioritariamente sobre as mulheres, porque esse ainda é considerado o seu papel. O trabalho doméstico e a prestação de cuidados a idosos, menores e deficientes é ainda menosprezado, por mais que seja essencial à manutenção das sociedades como nós as conhecemos. Em média, as mulheres portuguesas trabalham mais 1h45m por dia do que os homens em tarefas domésticas não remuneradas. São mais de 40 horas de trabalho por mês, para além de todo o tempo que dedicam ao seu horário laboral remunerado que é praticamente igual ao dispendido pelo sexo masculino. A injustiça quanto aos usos do tempo tem um impacto claro na qualidade de vida de cada um de nós.

Que se definam e se cumpram ações concertadas para pôr fim ao flagelo da violência contra as mulheres. Ocorrendo de diferentes formas, é inegável o seu contínuo impacto negativo na evolução do mundo e na sua dimensão verdadeiramente global e transversal a continentes, contextos socioeconómicos, religiosos, etc. Se custa perceber, vamos a números oficiais de entidades como a ONU, OMS e Comissão Europeia: sabiam que 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo é vítima de agressões físicas, psicológicas e sexuais, pelo simples facto de ser mulher? Ou que todos os anos 15 milhões de meninas e adolescentes são obrigadas a casar, o que dá uma média de 28 meninas por minuto? E que anualmente são mais de 5 mil as mulheres e raparigas mortas nos chamados crimes de honra, regra geral cometidos pelos seus próprios pais, irmãos ou maridos? Ou que 8 mil raparigas estão em risco de sofrer mutilação genital diariamente? Feitas as contas, são três milhões de meninas por ano. Sabem quantas mulheres da União Europeia viveram situações de assédio sexual a partir dos 15 anos? À volta de 83 milhões, ou seja, qualquer coisa como mais de 50% da população feminina a residir nos 28 Estados-membros. Sabiam que mais de 70% das vítimas de tráfico humano são mulheres e meninas, sendo que 3 em cada 4 são depois alvo de exploração sexual? E que feitas a contas às mulheres assassinadas no mundo, mais de metade foram mortas por homens com quem mantinham relações de intimidade? A casa, sinónimo de segurança e afeto, é o sítio onde mais mulheres são assassinadas. Por favor, não fechemos os olhos a isto.

Adivinha-se que 2019 seja um ano de muitas lutas, movimentações políticas, debate público e reflexão sobre tudo isto. Teremos, inclusivé, uma Greve das Mulheres à escala global, e da qual Portugal fará parte a 8 de março. Já uma vez escrevi isto por aqui: durante séculos as mulheres não tiveram outra opção do que silenciar as dores provocadas pela injustiça, pela discriminação, pela violência, pelo tratamento constante de que são alvo como se fossem cidadãs de segunda categoria. “Pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em cobardes”, escrevia Ella Wheeler Wilcox no início do século passado. Cem anos depois, as mulheres parecem ter despertado para a importância da força coletiva, do questionamento individual e, consequentemente, ganharam coragem para perceberem que esta frase também é sobre a sua realidade. Felizmente, são cada vez mais os homens que se juntam a elas – a nós. Porque quando falamos de metas feministas, falamos acima de tudo de igualdade entre cidadãos. As mulheres não querem dominar o mundo, entendam, mas também já não aceitam ser dominadas por um mundo onde as suas vozes são consideradas secundárias.

A Vida de Saltos Altos vai de férias e volta a meio de janeiro. Até lá, pensem nisto e tracem as vossas resoluções. A minha passa por não deixar cair nenhuma destas coisas em esquecimento.