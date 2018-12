Não, as mulheres que viajam sozinhas não se estão a pôr a jeito

Na semana passada, duas turistas nórdicas foram assassinadas em Marrocos e a primeira reação de muitos foi culpabilizá-las por estarem sozinhas, ou melhor, sem companhia masculina. Também este mês uma viajante foi morta na Nova Zelândia e uma jovem nova iorquina foi violada e espancada em Madrid. Em vez da pergunta “mas o que é que elas estavam à espera ao viajarem sozinhas?”, eu diria que é urgente invertermos o foco e começarmos a questionar: “Mas o que é que leva tantos homens a acharem-se no direito de brutalizar mulheres mundo fora?”.

Há vários clichés de culpabilização das mulheres viajantes que me cansam seriamente. Entre eles o facto de se achar que duas ou mais mulheres que viajam juntas estão supostamente sozinhas, uma vez que não têm um homem com elas. É suposto precisarmos de uma presença masculina, tipo guardião, para nos considerarmos acompanhadas? E é suposto não partirmos em viagem se não tivermos qualquer tipo de companhia, apenas porque temos uma vulva entre as pernas? Ou não serão estas simples formas de perpetuarmos a ideia de que o problema está em nós e nas nossas escolhas, condicionando a nossa liberdade individual, em vez de colocarmos o holofote na direção da real raiz do problema?

Depois vem o factor idade, apregoado em tom condescendente, como se este tipo de agressões acontecesse especificamente a miúdas novinhas, supostamente inconscientes e desvairadas, que se metem de mochila às costas. E há ainda o factor destino, como se ao decidirmos viajar para determinado país ou cidade nos estivéssemos a pôr deliberadamente ‘a jeito’ para uma agressão. Esquecemo-nos é que a violência contra as mulheres não é um problema exclusivo de países de terceiro mundo, nem tampouco depende da idade da mulher em causa. Entenda-se, o problema não reside numa mulher que decide viajar sozinha, o problema ainda está é na forma como uma boa parte dos homens deste mundo continua a olhar para o sexo feminino como um elo mais fraco, a diminuí-lo, a desrespeitá-lo e a desumaniza-lo, considerando-o um simples pedaço de carne do qual se pode servir se não estiver sob a guarda de outro homem.

Claro que há países mais complexos e que exigem maior bom-senso na nossa forma de viajar, independentemente de sermos homens ou mulheres. Mas estamos muito enganados quando achamos que este tipo de situações são exclusivas de paragens com culturas opressivas. Vejamos alguns casos recentes que nos deviam deixar a pensar: em abril passado, uma austríaca de 68 anos foi violada por dois homens no Açores. Sim, nos Açores, esse arquipélago de gente pacata. Uma britânica de 50 anos foi violada por um grupo de oito homens num hotel em Sorrento. Sim Sorrento, um dos destinos românticos de Itália. Portugal, considerado destino ultra-seguro, não é exceção: em agosto, uma turista de 22 anos foi violada numa discoteca do Bairro Alto e já no início do ano uma turista tinha sido violada em Aljezur. E não foi assim há tanto tempo que uma viajante italiana foi sequestrada em Lisboa, sendo agredida e violada durante três dias dentro de um hotel no centro da cidade. Sim, em Lisboa, a cidade trendy dos últimos tempos.

Não é suposto uma mulher sentir-se uma ‘sortuda’ por nunca ter sido violada em viagem

Não relembro estes casos para lançar o pânico ou desincentivar mulheres a meterem a mochila às costas, atenção. Eu própria já viajei muito tanto acompanhada apenas por mulheres como também sozinha, experiência que, aliás, passo a vida a recomendar. Na minha opinião pessoal, as viagens a solo fazem-nos crescer, dão-nos espaço e tempo para nos conhecermos melhor a nós mesmos, abraçarmos os nossos limites e vontades, estarmos

mais abertos a conhecer quem se cruza no nosso caminho e a perder o medo de estarmos naquela que devia ser a melhor companhia de sempre, independentemente de todos os outros que amamos: nós próprios. Não sou propriamente uma pessoa de férias em resorts e sim, já andei à boleia com estranhos, já dormi em casas de pessoas que conheci em plataformas da Internet, já embarquei em road trips com pessoas que apenas conhecia de partilha de camaratas em hostels, já fiz trekkings no mato com guias que mal conhecia. Já me senti desconfortável e assustada em alguma situação? Sim, várias vezes. Mas foram infinitamente mais as vezes em que me cruzei com gente incrível e que coisas fabulosas me aconteceram.

A verdade é que nunca tive um episódio trágico em viagem. E não digo isto para me gabar ou dourar a pílula, faço-o porque ainda há pouco tempo dei por mim a dizer que eu era ‘uma sortuda’ por isso. Escusado será dizer que logo de seguida tive vontade de bater na minha própria boca. Porquê? Porque não é suposto uma mulher sentir que é uma ‘sortuda’ por nunca ter sido violada, espancada ou assassinada ao fazer algo tão normal quanto viajar sozinha e conhecer gente pelo caminho. Era suposto sentirmos que isto é apenas a normalidade e não o contrário. Mas, infelizmente, quando se é mulher ainda é inevitável transportar na bagagem este peso da ideia injusta de que somos mais vulneráveis e de que continua a ser um risco fazermos algo tão simples quanto viajar. Por mais ou menos descontraídas que sejamos, levamos invariavelmente às costas a sombra da possibilidade de sermos agredidas das mais variadas formas. E se algo nos acontecer, a culpa, sempre a culpa, residirá maioritariamente no facto de sermos mulheres e de mesmo assim termos ido. Pelo menos é isso que o mundo nos faz crer, seja em países mais ou menos desenvolvidos. Mas é isso que nos deve impedir de ir?

Não. Mil vezes não. Em vez de perguntarmos “o que estavam elas a fazer a viajar sozinhas?” deveríamos começar perguntar “o que é que podemos fazer para mudar o comportamento dos homens em relação às mulheres?”. Tal como já escrevi por aqui, a solução não pode passar por deixarmos de viajar sozinhas apenas porque somos mulheres. Isso seria aceitarmos estas doentias regras do jogo que não foram definidas por nós. Seria vivermos numa redoma, resignadas a mais um dos múltiplos espartilhos impostos à condição feminina. E resignarmo-nos seria desistirmos de algo que deveria ser simples para qualquer pessoa, independentemente do seu género. Seria deixarmos de acreditar que existem pessoas boas mundo fora, e existem tantas que se cruzam connosco quando viajamos sozinhas. Seria cedermos ao medo, quando na realidade por cada história macabra contada nos media existem centenas de relatos que não são ouvidos de viagens de mulheres que viajam pelo mundo sem que nada lhes aconteça. Conheci tantas pelo caminho. Seria, acima de tudo, cedermos a uma realidade inaceitável, porém acatada pela maioria de nós: o mundo continua a ser um lugar mais perigoso e injusto para as mulheres, que ao serem privadas da sua dignidade e liberdade de movimento, acabam por estar sob controlo. Eu cá recuso-mo a alinhar a nisto. Precisamente para que um dia seja possível que nenhuma mulher tenha medo de viajar sozinha só porque é mulher.