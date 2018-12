Reino Unido: Lei bane estereótipos de género na publicidade

Homens ridicularizados nos cuidados parentais, mulheres representadas como as responsáveis pela limpeza da casa, corpos desnudados para vender sapatos e detergentes, piadinhas sexuais para vender hambúrgueres: em 2019, o Reino Unido vai passar a ter regras claras de regulação das campanhas publicitárias para que não sejam reforçadas mensagens discriminatórios no espaço público. Uma forma de censura ou uma medida necessária?

Ao longo das últimas décadas deu para perceber quão fácil é cair em estereótipos sexistas e discriminatórios para fazer trocadilhos em campanhas publicitárias. A imagem objetificada e sexualizada da mulher vende, tal como a ideia da mulher submissa, fútil quanto à beleza e consumos, e responsável máxima pelo universo doméstico e cuidados infantis. Ao contrário, a imagem que recorre à masculinidade tóxica e hegemónica também parece ser regra na larguíssima maioria das campanhas que retratam homens. Maioritariamente como personagens líderes, com toques de agressividade, fortemente sexuais (embora pouco erotizados) parcos em emoções e comicamente aparvalhados no desempenho de funções parentais ou tarefas domésticas, por exemplo.

A constante híper estereotipação no que toca a comportamentos, gostos e competências que são esperados de homens e mulheres ajuda a reforçar a construção de papéis sociais, profissionais, familiares e relacionais que podem pouco ter a ver com a realidade das aspirações individuais de cada um de nós. Mas que funcionam como uma forma de lavagem cerebral para que sejam entendidos como a norma a seguir, transformando-se em barreiras na evolução da sociedade. É uma equação relativamente simples: se retratamos pessoas de forma discriminatória, e espalhamos essas mesmas imagens na praça pública como mensagem válida para passar à população em geral, acabamos por estar a trivializar os estereótipos representados, como se estes fossem apenas engraçados, normais e inofensivos. Não são, e tudo isto tem um impacto nos diversos consumidores dessa mesma mensagem, principalmente nas crianças e adolescentes que ainda não têm capacidade para elaborar pensamento crítico sobre elas.

Será que precisamos mesmo de usar a alusão a sexo oral para vender um hambúrguer? Um homem ficará com mais vontade de comprar uns sapatos por ver uma imagem onde um pé masculino dá um chuto no rabo de uma mulher? Homens e mulheres vão preferir comprar determinado detergente porque há um modelo em tronco nu, com abdominais bem definidos, a pôr a roupa na máquina de lavar? Uma mulher vai ter mais vontade de comprar umas calças de ganga porque a publicidade mostra uma modelo nua num sofá com as calças pelos tornozelos? Um homem vai ter mais vontade de comprar determinadas fraldas depois de ver uma publicidade que ridiculariza e menospreza as capacidades masculinas no que toca a cuidados parentais?

Não é ao acaso que a análise levada a cabo pela entidade reguladora da publicidade no Reino Unido tenha concluído precisamente que muita da publicidade das últimas décadas tinha o condão de acentuar "estereótipos que podem restringir as escolhas, aspirações e oportunidades de crianças, jovens e adultos". Seja na projeção da sua aparência para o mundo exterior, nas suas escolhas profissionais, nas relações interpessoais e até mesmo na expressão das suas emoções. Escusado será dizer que isto tem um custo que não é apenas individual, é totalmente global e acaba por nos influenciar a todos.

Por isso mesmo, a nova lei da publicidade do Reino Unido institui que a partir de junho de 2019 todos os anúncios públicos têm de ser preparados com um sentido de responsabilidade para com os consumidores e com a sociedade em geral.

Parece simples, mas isto continua a gerar muita controvérsia, como se se tratasse de censura pura e dura. A mim parece-me relativamente simples: idealmente, a autorregulação da publicidade aconteceria, com o bom senso a prevalecer entre os criativos e as marcas. Mas estamos longe de viver num mundo ideal, principalmente quando falamos de estereótipos, sejam eles de género, raciais, de orientação sexual, etc. Há quem considere que as imagens do mundo publicitário são uma forma de arte e que, como todos sabemos, a arte não tem, à partida, grandes limites. A criatividade não merece espartilho e cada um interpreta as imagens como quer. Mas por mais que a publicidade até possa ter como base uma componente artística e estética, tem um intuito primordial: vender uma mensagem. E as marcas não podem, nem devem, demitir-se da sua cota parte de responsabilidade social quando o fazem às massas, no espaço público, principalmente quando está mais do que estudado o seu impacto e influência enquanto veículo que molda comportamentos, escolhas e consumos.

Não, não há nada de mal em mostrar uma mulher a limpar a casa numa campanha de aspiradores. Mas se nessa mesma campanha um homem surge sentado no sofá a ver a bola como se aquilo não fosse a sua competência, ou vice-versa, temos de ter noção do impacto da mensagem subliminar que isto passa. O mesmo quando sexualizamos o corpo de um homem para vender algo como margarina ou quando pomos uma mulher a ser agarrada à força por vários homens em tronco nu para vender jeans masculinos. Assim como quando estupidificamos os pais num anúncio de fraldas e no mesmo retratamos as mães como as pessoas com jeito inato para tratar de crianças. Ou quando para vender uma fórmula de leite em pó dizemos subliminarmente que a bebé quando crescer vai ser elegante como a mãe, que aparece a dançar ballet, e o bebé vai ser inteligente como o pai, que aparece a fazer contas matemáticas. Se queremos falar de limitação da liberdade, pensemos antes na forma como o reforço e validação destes mesmos estereótipos são condicionantes fortíssimas na liberdade de escolha individual de cada um de nós.