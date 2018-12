Breaking news: uma mulher não soube abastecer um carro elétrico

Que em vez de ajudar, um homem decida rir, filmar às escondidas e partilhar na web um vídeo de uma mulher que não sabe abastecer um carro elétrico, infelizmente não me surpreende. Agora que vários jornais nacionais tenham feito disto notícia nas últimas horas, isso sim é que me provoca alguma vergonha alheia. A sério que consideram isto uma notícia ou na sofreguidão por audiências vale tudo?

Escusado será dizer que são muitos os vídeos com conteúdos de cariz sexista que vão parar ao YouTube e demais plataformas online. Aliás, o título deste vídeo é um belíssimo mau exemplo deste tipo de reforço de estereótipos: “Mulher loira tenta abastecer um Tesla com gasolina”. Gostava de saber qual seria o título se a mulher fosse morena. Também gostava de saber se era feito um vídeo se a pessoa confusa fosse um homem, mas isso sou eu que, como alguns trolls dizem, tenho ‘a mania da perseguição’. Aparentemente, ser loira terá feito toda a diferença no facto de a mulher em causa não saber fazer algo como abastecer um carro elétrico. Como tão bem sabemos – e como a indústria cinematográfica e televisiva nos foi ensinando em décadas de filmes com este tipo de personagem, por exemplo – não só as mulheres não percebem nada de carros, como as loiras são burras quem nem uma porta e a única coisa para que servem é para serem um troféu ao lado de um macho que se preze (espero que percebem a ironia).

Não me interpretem mal: eu sou fã de uma boa gargalhada. E rir, principalmente quando o conseguimos fazer de nós próprios, é essencial à vida. Mas rir dos outros continua a ser mais fácil. Com o historial que temos para trás em termos de estereótipos discriminatórios socialmente aceites, é bastante automático gozarmos com uma situação que envolve uma mulher a cometer um erro num universo à partida masculinizado. Então se a mulher é loira, isto entra num nível absolutamente primário, tão primário que não só a pessoa que assistiu à cena preferiu filmar e partilhar o momento para chacota coletiva em vez de a ajudar, como o vídeo foi, sem surpresas, recebido com avidez por centenas de milhares de pessoas sedentas de um pouco de escárnio online. Pessoas que em menos de 24 horas partilharam massivamente essas imagens tecendo igualmente considerações à inteligência e atributos físicos daquela mulher que não conhecem de lado nenhum. Como se isto de filmarmos alguém sem lhe pedir autorização e de a humilharmos e insultarmos em grupo fosse algo simplesmente tão normal e aceitável como rir de vídeos de gatinhos bebés a tomar banho.

O jornalismo não é o mesmo que produção de conteúdos de entretenimento

Como ela é loira, o mais provável é que nem se aperceba que há mais de duzentas mil pessoas a gozarem com ela nas últimas 24 horas (ironia, mais uma vez). Tal como muito provavelmente também não vai dar conta dos textos – muitos deles em tom condescendente - escritos por imprensa de vários países, que não só fazem notícia de um momento privado de uma pessoa que, diria eu, tem direito ao seu anonimato, como ainda partilham o vídeo e ajudam a expor a sua imagem publicamente. O intuito de todos os intervenientes é sempre o mesmo, imprensa incluída: ridicularizar aquela mulher.

Resistir à tentação dos cliques fáceis devia ser uma obrigação do jornalismo, por mais que os leitores gostem das chamadas “notícias de descompressão”. Que sites de produção de conteúdos de entretenimento partilhem este tipo de vídeos não me parece estranho, até porque estamos longe de viver num mundo com consciência e empatia quanto aos perigos da viralidade da ridicularização de outrem. Mas que meios de imprensa como jornais diários, semanários e redações de canais de televisão alinhem nessa mesma estratégia para obter audiências fáceis, isto já me parece altamente questionável a vários níveis. Principalmente quando se trata de uma notícia – porque é nessa categoria que chega ao leitor final - que ajuda a reforçar estereótipos discriminatórios, que valida a chacota das massas e que em momento algum tem o intuito de informar o leitor, algo que, parece-me, ainda é a função fulcral do jornalismo. Ou será que já não é?