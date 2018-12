O aborto não pode ser um direito apenas de quem tem dinheiro

“Cruel, degradante e desumana.” Era assim que as Nações Unidas descreviam a lei do aborto na Irlanda. Tirando o risco iminente de morte da mãe, este era totalmente ilegal, incluindo situações de incesto, gravidezes resultantes de violações ou fetos com malformações. Sete meses depois de um referendo que ficou para a história do país, é aprovado um projeto de lei que legaliza o aborto. Três vivas ao povo irlandês por pôr os direitos fundamentais à frente das ideologias religiosas.

Savita. É este o nome da mulher que originou uma verdadeira onda de indignação na Irlanda que resultou numa esmagadora vitória do “sim” durante o referendo popular à despenalização do aborto. Savita está morta e não pode celebrar o dia de hoje, mas a sua história ficará para sempre ligada à conquista do direito à interrupção voluntária da gravidez até às 12 semanas, um avanço civilizacional deveras importante e que serve de exemplo quanto às conquistas de direitos das mulheres irlandesas. Savita, a mulher de 31 anos que chegou a um hospital com dores intensas nas costas e perdas de sangue durante a gravidez, e cujos médicos a alertaram para o facto de que um aborto seria inevitável, com elevado risco de infeção associado. Contudo, recusaram-se a induzi-lo e mandaram-na para casa com a resposta “somos um país católico”. Savita morreu, tal como todos os anos morrem milhares de mulheres mundo fora graças a políticas totalmente opressoras no que toca à interrupção da gravidez. Muitas delas estritamente ligadas a ideologias religiosas mesmo em nações com governos supostamente laicos.

Savita morreu porque no seu país o aborto só era permitido em caso de risco iminente de morte da grávida. A questão é que esse mesmo risco era algo supostamente difícil de definir, e os médicos hesitavam em fazê-lo. Muitos agiam assim porque inúmeros profissionais de saúde foram perseguidos e punidos por avançarem com a decisão do aborto. Tal como muitas mulheres foram igualmente acusadas de tentativa de homicídio do feto por abortos espontâneos, por exemplo. Catorze anos de prisão era até onde podia chegar a pena. A solução era sair do país para realizar um aborto, e só em 2017 foram de mais de três mil as mulheres a residir na Irlanda que viajaram para o fazer além fronteiras. É que na hipocrisia da lei irlandesa, não era crime uma mulher fazer um aborto, desde que o fizesse bem longe.

Quantas mais mulheres vão ter de morrer?

Claro que este era um processo apenas acessível a quem tivesse condições económicas para tal, e voltamos assim à mesma conversa de sempre: o aborto vai sempre existir, mas em muitos países o direito à liberdade individual de escolha de cada mulher sobre o seu corpo fica dependente do seu privilégio financeiro. Quem tem dinheiro poderá sempre contornar a lei e fazê-lo, quem não tem sujeita-se a gravidezes indesejadas. Ou então a abortos clandestinos, feitos sem quaisquer condições básicas de higiene e cuidados médicos, pondo tantas vezes em risco a sua saúde sexual e reprodutiva, e demasiadas vezes a própria vida.

Tal como já tantas vezes escrevi por aqui sobre este tema, já chega da conversa enviesada de que isto de se tornar o aborto legal só nos leva a que se use a IVG de forma inconsciente e como meio contraceptivo. Este é um discurso populista cheio de moralismos de algibeira, mas que pouco tem de real. Olhemos para Portugal, por exemplo, cujos números oficiais relativos a mais de um década de despenalização do aborto não mentem quanto ao balanço positivo: o número de IVG’s e reincidências baixou sucessivamente, até mesmo entre as jovens com menos de 20 anos. Por outro lado, aumentou o número de mulheres que recorrem a consultas de planeamento familiar e métodos contraceptivos após uma IVG. E os casos de mortes de mulheres provocadas por abortos mal feitos praticamente já nem existem por cá.

Mundo fora a realidade é outra, e voltemos aos números, sempre os números: todos os anos são realizados cerca de 25 milhões de abortos clandestinos, diz a OMS. Intervenções ilegais, feitas em condições inenarráveis, que matam anualmente milhares de mulheres em todo o mundo. Isto faz algum sentido? Por favor, pensem bem antes de responder. Foi o que o povo irlandês fez e o resultado é este. Que sirva de exemplo a todas as outras nações que continuam a negar às mulheres a liberdade de escolha sobre os seus corpos.