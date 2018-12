Violações em cenário de guerra: “Fechar os olhos é ser cúmplice”

Mulheres, meninas, bebés. Mas também meninos e homens. Violados e torturados, muitas vezes em praça pública, e por vários soldados ao mesmo tempo. Penetrados com paus, objetos cortantes, baleados nos genitais. Mortos no fim ou deixados com vida, mas com mazelas irrecuperáveis. Um cenário de violência “perversa, porém organizada”, cujos perpetradores continuam a sair impunes. Esta semana, todas estas vítimas foram relembradas durante a entrega do Prémio Nobel da Paz, onde foi exigido o fim da impunidade do abuso sexual em cenário de guerra: “Fechar os olhos a esta tragédia é ser cúmplice”.

Este ano, o duplo Prémio Nobel da Paz foi atribuído ao ginecologista congolês Denis Mukwege e à ativista yazidi Nadia Murad. Ele tem dedicado a sua vida e carreira a tratar milhares de vítimas de violência sexual, a larga maioria mulheres e meninas que chegam à sua clínica com aparelhos sexuais totalmente destruídos após serem violadas por soldados. Alvo constante de ameaças de morte, é uma voz ativa no que toca a criticar publicamente a falta de ação do governo e das autoridades congolesas para travar e punir estes crimes. Já Nadia Murad faz parte das milhares de mulheres e meninas yazidi vendidas e trocadas em mercado de escravas sexuais e brutalizadas às mãos de jiadistas. Totalmente desumanizadas, o rapto e a agressão sexual contínua sobre elas faz parte de uma estratégia militar para acabar com aquela minoria religiosa. Várias mulheres da sua família morreram, mas Nadia conseguiu fugir e a sua história de horror chocou o mundo. O mesmo mundo que pouco tem feito para resgatar as vítimas que continuam em cativeiro.

Esta segunda-feira, as palavras de Mukwege e Murad foram duríssimas e merecem todo o eco possível. Por isso mesmo opto por escrever sobre este tema novamente, e reproduzo uma mensagem que não só não nos pode deixar indiferentes, como nos deve fazer refletir: "No século XXI, na era da globalização e dos direitos humanos, mais de 6.500 crianças yazidis e mulheres tornaram-se cativas e foram vendidas, compradas e abusadas sexualmente e psicologicamente. Apesar dos nossos apelos diários desde 2014, o destino de mais de 3.000 crianças e mulheres nas garras do ISIS ainda é desconhecido. Meninas, jovens no auge da vida, são vendidas, compradas, mantidas em cativeiro e violadas todos os dias. É inconcebível que a consciência dos líderes de 195 países em todo o mundo não seja mobilizada para libertar essas meninas. E se elas fossem um acordo comercial, um campo de petróleo ou um carregamento de armas? Certamente, nenhum esforço seria poupado para libertá-los", frisou Nadia Murad. “Muito obrigado por esta honra, mas o único prémio no mundo que pode restaurar a nossa dignidade é a justiça e a acusação dos criminosos.”

As violações como arma de guerra existem há tanto tempo quanto a guerra

Tal como já escrevi por aqui antes, as violações sexuais enquanto arma de guerra existem há tanto tempo quanto a própria guerra. Mas invariavelmente ficam de fora das estatísticas e dos livros de história, como um mal menor ocorrido dentro das inúmeras atrocidades daquele contexto. Olhemos para isto com olhos de ver: estamos a falar de crimes de guerra usados de forma verdadeiramente estratégica. Que trazem consequências irreversíveis à vida de quem é atacado, que destroem famílias e comunidades, que propagam doenças e que alimentam estigmas sociais. Contudo, são crimes que continuam a ser encarados como um mal menor dentro de todo o cenário de agressões inerentes a este contexto. Mas por mais hedionda que seja a restante carnificina e violação de direitos humanos ocorridos na guerra, nada legitima a sua desvalorização. Parafraseando Denis Mukwege: “Esta tragédia humana vai continuar se os responsáveis não forem punidos. Só a luta contra a impunidade pode quebrar esta espiral de violência.”

A palavra espiral faz todo o sentido, e basta olharmos para a nossa história que percebemos porquê. As violações em massa, o abuso de poder e a exploração sexual em contexto de guerra não são novidade, independentemente da época ou dos países envolvidos: durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os soldados japoneses raptavam mulheres e meninas sul-coreanas e punham-nas em bordéis para que os soldados pudessem “aliviar a tensão”. Na mesma época, os russos fizeram o mesmo às alemãs, já os alemães fizeram-no às russas, às polacas e por aí fora. Os soldados norte-americanos fizeram o mesmo a meninas e mulheres vietnamitas durante a Guerra no Vietname. Já durante a Guerra na Bósnia, os soldados sérvios tinham verdadeiros campos de violações. Nos últimos anos, o Boko Haram tem raptado milhares de nigerianas para se tornarem ‘esposas’ forçadas dos seus soldados. E também não assim há tanto tempo foram revelados os crimes sexuais cometidos por soldados e funcionários da ONU em África, como o caso dos soldados franceses que obrigavam crianças a fazerem-lhes de sexo oral em troca de água e de biscoitos. Como sempre, a normalização da violência sexual enquanto exercício de intimidação e de poder.

Como diria Denis Mukwege no seu discurso: “Não são apenas os que praticam a violência que são os responsáveis. São igualmente responsáveis os que optam por desviar o olhar.”