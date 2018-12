Violência doméstica: nem as mulheres grávidas são uma prioridade

Coisas que nos devem chocar: primeiro, um homem agride fisicamente a companheira, ainda por cima com ela em fase final de gravidez; segundo, o homem é detido em flagrante, agride um agente de autoridade, e mesmo tendo antecedentes de violência, sai em liberdade com pulseira electrónica; terceiro, este caso não é único, 40% das grávidas são vítimas de agressões pelo parceiro. Tudo isto nos remete para o mesmo: a desvalorização da gravidade da violência na intimidade, tanto por parte de quem agride, como por quem deveria proteger as vítimas.

O caso ocorrido em Alverca é altamente perturbador, mas não é único. Aliás, a realidade de violência doméstica envolvendo mulheres grávidas é bastante comum: um estudo publicado recentemente revelava que mais de 40% das mulheres na região Centro de Portugal são vítimas de agressão psicológica no período da gestação. Trata-se de uma pesquisa e uma análise desenvolvidas por Rosa Maria dos Santos Moreira, investigadora na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, que envolveu mais de mil mulheres. Os dados mostravam uma realidade verdadeiramente aflitiva: a violência psicológica era a forma de agressão mais mencionada pelas inquiridas (41,6%), seguida da coerção sexual (13,7%) e do abuso físico (8,4% e 2,5%, sem e com sequelas, respetivamente). Serem forçadas a manter relações sexuais contra a sua vontade era a forma mais repetida de violência. Isto não nos pode, nem deve, deixar indiferentes.

Continuamos a punir inicialmente as vítimas e não os agressores

A violência contra as mulheres em relações de intimidade e/ou familiares continua a ser um flagelo mundial. Relembro que ainda há uns dias a ONU lançava dados sobre 2017, que revelavam que 137 mulheres são assassinadas diariamente por companheiros íntimos ou membros da sua família . Em 2017, existiram mais de 26 mil ocorrências de casos de violência doméstica em Portugal. E só desde o início deste ano já foram assassinadas 24 mulheres nestes contexto. O próprio lar - que no nosso imaginário coletivo é sinónimo de segurança, proteção e afeto - continua a ser o sítio mais perigoso para as mulheres de todo o mundo. Mais uma vez: isto não nos pode deixar indiferentes.

As avaliações de risco nos casos de violência doméstica têm de ser feitas não só de forma mais realista, e pondo em primeiro lugar a proteção da vítima, como também têm de ser respeitadas e levadas a sério pelos tribunais. Deixar um agressor em liberdade, por mais que exista um papel a dizer que este não se pode aproximar da vítima, é meio caminho andado para se efetivar uma nova agressão se este estiver determinado a fazê-lo. E se estamos a falar de alguém com antecedentes de violência, isto não pode ser deixado ao acaso como se se tratasse de um dado sem importância. Não é.

Quando assistimos na primeira fila a situações e decisões como esta, eis a mensagem simbólica que passa para toda a nossa sociedade: a justiça continua a não punir os agressores. E ao não fazê-lo está basicamente a banalizar e diminuir a gravidade destas agressões, e a punir as vítimas, sujeitando-as a várias formas secundárias de violência. A injustiça, o medo, a ansiedade, o descrédito e a desproteção num momento de total fragilidade são apenas algumas delas. Como poderia esta situação ter acabado se tivesse acontecido dentro de quatro paredes? O que teria acontecido se um polícia não tivesse estado, por mero acaso, no lugar certo, na hora certa? Ninguém sabe, é certo. Mas uma agressão deste género só seria considerada de elevada gravidade se as consequências fossem danos físicos irreparáveis, ou, quem sabe, a morte da mãe, do feto, ou dos dois? Como é que a proteção da vítima continua a não ser a prioridade absoluta em situações de violência doméstica?