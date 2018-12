Anjos? No que toca a beleza, somos todos nós

Mulheres, homens e transgéneros. Pessoas altas e baixas, gordas e magras, com diferentes tons de pele e idades distintas. Umas de pé, outras de cadeira de rodas, quase todas de lingerie ou fato de banho. No mesmo dia em que foi emitido o desfile anual da Victoria's Secret, foram mais de 200 as pessoas que desfilaram no The Real Catwalk, um evento que pôs as ruas de Nova Iorque a celebrar a diversidade da beleza.

Foi há cerca de quatro anos que Khrystyana Kazakova - atriz e modelo vencedora de uma edição do programa America’s Next Top Model – decidiu criar este desfile pop up nas ruas de Nova Iorque. Uma ação em jeito de marketing de guerrilha que tinha por objetivo chamar à atenção para a necessidade de uma maior consciência da indústria da moda no que toca à representação da diversidade corporal. Porquê? Porque a larga maioria da população mundial não se encaixa nos padrões de beleza totalmente estereotipados que esta habitualmente vende. A ideia era juntar um conjunto diverso de pessoas – ligadas ou não à moda - que estivessem dispostas a desfilar na rua em lingerie ou em fato de banho como forma de aceitarem a sua própria imagem exposta em praça pública, enfrentado o medo, a vergonha e a insegurança. E ao mesmo tempo levando os espectadores do desfile a confrontarem-se visualmente com corpos que não são propriamente iguais aos que nos são vendidos como “ideais” em catálogos, revistas, filmes, videoclipes, publicidade e demais veículos de comunicação para as massas. E aceitarem o seu direito a existir, sem preconceitos.

O convite foi então lançado ao mundo: todas as pessoas eram bem-vindas neste desfile, independentemente da sua cor, tamanho, género, sexo, idade e demais características individuais. Mas o primeiro evento teve pouco mais de dez participantes. Londres foi então o palco escolhido para uma segunda tentativa, que conseguiu juntar várias dezenas de pessoas e captar a atenção dos media. Agora, de volta à sua cidade inaugural, a terceira edição contou com mais de 200 participantes de vários pontos dos Estados Unidos e até mesmo da Europa, que voaram de propósito para Nova Iorque para participar. A assistir estiveram centenas de pessoas que aplaudiram entusiasticamente estes e estas modelos por um dia. Pessoas que, embora vindas de diferentes sítios e realidades socioculturais, tinham uma mensagem comum a passar: é urgente percebermos que a beleza está em todos nós. E que é chegada a hora de nos aceitarmos na nossa diversidade e de celebrarmos essas mesmas diferenças, abraçando-as, em vez de as usarmos para menosprezar, insultar, diminuir e discriminar os demais.

A este evento juntaram-se vários patrocinadores, todos eles ligados ao chamado universo da “moda plus-size” - uma denominação que por si só me parece logo enviesada, levando-nos a crer que existe um “the right size”. Mas por agora a sua existência já é sinal de qualquer coisa, e isso é obviamente bom. Tal como é um sinal de que os tempos estão a mudar quando vemos grandes marcas da alta costura a desenharem produtos com mensagens feministas e a convidarem pessoas para além dos idílicos “86-60-86” a participarem nos seus desfiles. Embora sejam estratégias de marketing puras e duras, são um reflexo de ajustamento à demanda do público, principalmente o feminino que comece a questionar-se. E este questionamento é essencial: imaginemos que um dia todas as mulheres deste mundo acordavam a gostar dos seus corpos tal qual como eles são: quantas empresas abriam falência? Quantas indústrias levavam um valente abanão?

Da cosmética à moda, da saúde estética à alimentação ou à farmacêutica, há todo um mundo de aproveitamento claro da exploração das inseguranças femininas quanto aos seus corpos, fragilidades essas alimentadas pelas próprias marcas. Que de uma forma tantas vezes condescendente, vão-nos vendendo soluções milagrosas para os problemas que nos criam deliberadamente, como se fossem os nossos melhores amigos. Seja na rua, na Internet, nas revistas, nos cartazes de supermercado, farmácias e demais espaços comerciais, multiplicam-se os avisos quanto à obrigação feminina de encaixar em parâmetros predefinidos. E quem não o fizer deve sentir vergonha e insegurança quanto ao seu próprio corpo. É talvez por isso que acho que este desfile de “gente real”, em lingerie e de fato de banho, é de uma força gigante enquanto mensagem global de inclusão que passa.

Não confundamos, contudo, a celebração da diversidade corporal com a apologia a hábitos poucos saudáveis de vida, uma daquelas críticas comuns chutada em tom de desdém quando não se quer questionar nada do que escrevi anteriormente. É simplesmente mais fácil fazer parte da carneirada e dizer que as pessoas são só preguiçosas ou desleixadas do que assumirmos que somos diariamente manipulados por diferentes indústrias que nos levam a acreditar piamente nisso. Tal como já escrevi por aqui antes, claro que cuidar do corpo é essencial, tal como cuidar da mente. Mas o ponto de partida para o fazermos não deveria ser conseguirmos atingir determinada aparência enquanto forma de de validação social. Saúde e bem estar deveriam ser as palavras chave. Cuidar do corpo passa também por amá-lo e aceitá-lo, e desfiles como este são uma forma de o fazermos coletivamente. Genial, no mínimo.