Pornografia ilegal: eles são multados, elas são condenadas a prisão?

A Coreia do Sul tem um grave problema de câmaras escondidas em espaço públicos (wc, balneários, hotéis, etc.) que filmam pessoas em momentos privados e transmitem as imagens em sites ilegais. As autoridades mostram que 98% das pessoas detidas são homens, e que, regra geral, são multados. Mas uma mulher fez o mesmo e acaba de ser condenada a 10 meses de prisão. Porque será?

O caso desta mulher deu que falar em maio, depois de ela ter publicado, sem autorização, uma foto de um colega que posava nu para alunos universitários de Belas Artes. O caso deu que falar, não por se considerar que era menos grave que uma mulher cometesse o delito (óbvio!), mas sim porque a atuação da polícia foi chocantemente mais rápida e altamente mediatizada, em contraste com o que costumava acontecer. Menos de duas semanas depois de a foto ter sido ilegalmente partilhada num site, a mulher foi presa. E a sua detenção foi filmada por jornalistas de televisão, com a cara da mulher em causa a ser divulgada para todo o país em jeito de castigo em praça pública.

Nessa altura foram muitas as pessoas, maioritariamente mulheres, que saíram à rua em protesto. Para ser mais exata, foram mais de 20 mil e este protesto ficou para a história como a maior manifestação feminina de que há memória na Coreia do Sul. "A minha vida não é a tua pornografia", gritaram elas. Na mesma altura, cerca de 270 mil pessoas assinaram uma petição que exigia ao Governo medidas concretas no que toca à investigação célere e igualitária destes casos. E os números ajudavam a perceber a especificidade sobre a questão da igualdade: entre 2012 e 2017, foram presas mais de 16 mil pessoas por fazerem gravações ilegais para partilha em sites pornográficos. Das mais de 26 mil vítimas filmadas, 84% eram mulheres. E 98% das pessoas presas eram homens, entre eles professores, padres, treinadores e até mesmo polícias. O problema é tão grande que tiveram de ser criadas brigadas diárias de profissionais que são pagos para revistar casas-de-banho, cabines de loja e demais palcos habituais das filmagens ilegais. Contudo, raros foram os casos de condenação a pena de prisão (apenas 9%, em casos de grandes redes), com a multa a servir maioritariamente de castigo.

No mínimo irónico, não?

Vale, portanto, a pena refletir no caso desta mulher, que não só foi presa em tempo recorde, como a sua detenção foi amplamente divulgada nos media (que, de acordo com os próprios, foram avisados antecipadamente pelas autoridades para assistirem à detenção). Como diria uma das manifestantes, citada pelo "Korean Times" na altura dos protestos, "demoraram 10 anos a conseguir deitar abaixo o maior site de pornografia deste género que disponibilizava diariamente centenas de fotos ilegais, e apenas duas semanas a prenderem uma mulher por ter feito upload de uma única foto. Não acham estranho?". Agora, o tribunal condena-a a 10 meses de prisão pela partilha daquela imagem.

Se dúvidas há quanto à gravidade de tais atos, nunca é demais relembrar que se trata de um crime que desumaniza as suas vítimas - maioritariamente mulheres, relembro - e as trata como objetos de fetiche, desejo e prazer sem o seu consentimento. São atos criminosos que violam a sua privacidade e intimidade, que provocam o receio coletivo e que inequivocamente privam parte da população de usufruir livre e descontraidamente não só do espaço público, como dos contextos de intimidade. Outro dos casos que deu muito que falar no último ano envolvia quatro nadadores profissionais que tinham instalado câmaras nos balneários das colegas do sexo feminino e partilhado as suas imagens em sites de pornografia. O caso chegou a tribunal mas os quatro homens acabaram por ser ilibados.

Num país onde a desigualdade de tratamento entre homens e mulheres é um verdadeiro problema social, a existência de dois pesos e duas medidas na investigação e julgamento destes crimes é só mais um exemplo do sexismo endémico. Pelos vistos, estes casos são considerados muito mais graves e merecem um castigo muito mais duro se forem praticados por uma mulher e a vítima for um homem. No mínimo irónico, não?