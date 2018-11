Portugal: 24 mulheres mortas este ano. Até quando?   

Uma que fosse já era demasiado, mas fixemos estes números: em 2017 verificaram-se mais de 26 mil ocorrências de violência doméstica em Portugal. E desde o início deste ano já foram mortas 24 mulheres, praticamente todas elas assassinadas por homens com quem tinham contextos de intimidade e/ou relações familiares. A própria casa - que no imaginário coletivo é sinónimo de segurança e afeto - continua a ser o sítio mais perigoso para as mulheres. Vamos assumir que temos um problema ou vamos continuar a enfiar a cabeça debaixo da areia?

Na semana em que se assinala o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres (25), os números desta triste realidade têm chegado de diferentes organismos e associações. Ontem foi a vez de serem conhecidos os números do Observatório das Mulheres Assassinadas (OMA) – elaborado anualmente pela UMAR – e não nos podem deixar indiferentes: desde o início do ano foram registados 24 femicídios consumados (mais 6 do que em 2017) e 16 de forma tentada. E estes são apenas os homicídios de mulheres contabilizados pelo OMA com recurso à análise da cobertura jornalística feita destes casos, a realidade deverá ser maior.

É inegável que os homens são as principais vítimas do crime de homicídio, contudo vale a pena pensar nisto: na larguíssima maioria dos casos, “são assassinados por outros homens, no espaço público e em contexto societal diverso, por pares, conhecidos ou desconhecidos”, como se lê no relatório. “Já quanto ao homicídio das mulheres (femicídio), estas são assassinadas, na sua esmagadora maioria, em suas casas (espaço privado), nas relações de intimidade presente ou passada, ou seja, por pessoas suas conhecidas e com quem mantêm ou mantiveram uma relação íntima”. Pela primeira vez a arma branca surge no topo da lista dos meios empregues para a execução. A maioria dessas mulheres são mortas à facada. Depois há também casos com arma de fogo, por estrangulamento, agressões com objetos, espancamento, asfixia e imolação. Companheiros ou ex-companheiros e ascendentes diretos surgem no topo da lista dos agressores. Agressores que desde o início do ano já deixaram órfãos 29 filhos.

Muitas das mulheres que sobrevivem são alvo de vitimação secundária em todo o processo que se segue quando pedem justiça, não esqueçamos isto. Obrigadas a terem de provar as agressões como se na realidade fossem elas as culpadas, devassadas na sua vida privada, vilmente questionadas por quem as rodeia, deslocadas dos seus lares, muitas vezes impedidas de manterem os seus empregos e estabilidade financeira nos processos de fuga, aterrorizadas por possíveis represálias, invariavelmente quebradas psicologicamente e carregando no corpo e na alma traumas profundos cujas feridas podem nunca mais fechar. A naturalização da violência contras as mulheres é uma realidade em Portugal e é urgente que se entenda que estes são crimes que resultam de violência de género. E que precisamos de uma justiça e de forças de segurança que lidem com ela de forma diferenciada e devidamente enquadrada, dadas as suas especificidades concretas.

Ainda de acordo com o relatório, os assassinatos e atentados à vida destas mulheres ocorreram, na sua esmagadora maioria, em contextos de violência doméstica prévia e contínua, em alguns casos situações já reportadas às autoridades, e em grande parte de conhecimento geral (vizinhos/as, amigos/as, familiares), sem que isso tenha sido potenciador ou suficiente para evitar os crimes contra elas praticados.

Não podemos ficar indiferentes a este dado e é por isso que o Governo acaba de lançar a campanha nacional #VamosGanharALutaContraAViolência que apela à ação. Ação não só das vítimas no que toca a pedirem ajuda, como também a quem sabe ou desconfia das situações e que opta por silenciar em vez de denunciar. Somos exímios a chamar a polícia quando a música do vizinho nos incomoda, façamos o mesmo nestas situações porque o silêncio é uma forma de compactuar. A violência doméstica é crime público, diz-nos respeito a todos nós e o velhinho cliché do “entre marido e mulher não metas a colher” não é de todo válido até porque tantas e tantas vezes as vítimas estão demasiado quebradas para conseguirem sair do enorme novelo de violência, manipulação, dependência, chantagem e opressão vivido nestes contextos abusivos. Como diria esta campanha, “denunciar é uma responsabilidade colectiva”.

Salvo raras exceções, infelizmente o cenário mundo fora não é mais animador do que por cá. E caso sobrem dúvidas sobre a necessidade de ações conjuntas e de consciencialização global para a violência de género que ainda é exercida sobre meninas e mulheres em pleno 2018, talvez estes números também ajudem: Sabiam que 1 em cada 3 mulheres de todo o mundo é vítima de agressões físicas, psicológicas e sexuais, pelo simples facto de serem mulheres? Ou que, todos os anos, 15 milhões de meninas e adolescentes são obrigadas a casar, o que dá uma média de 28 meninas casadas por minuto? Ou que 8 mil raparigas estão em risco de sofrer mutilação genital diariamente? Feitas as contas, são três milhões de meninas por ano, leram bem. No que toca ao tráfico humano, sabiam que mais de 70% das vítimas são mulheres e meninas, sendo que 3 em cada 4 são depois alvo de exploração sexual? E que feitas a contas às mulheres assassinadas no mundo, a maioria – mais uma vez - foram mortas por homens com quem tinham relações de intimidade e/ou familiares?

A pensar nisto, e em todas as mulheres agredidas diariamente mundo fora das mais nefastas maneiras, este domingo há uma grande Marcha Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres. Por elas, por nós e pelos que nos rodeiam, juntamo-nos todos e todas por lá?