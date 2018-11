Um decote acentuado faz de uma mulher uma galdéria?

Pelos vistos sim. Pelo menos é o que dizem os milhares de comentários deixados à história da blogger que supostamente foi barrada à porta do Louvre por levar um vestido considerado inapropriado pelo segurança. Embora isto tenha feito notícia, não se sabe se é verdade. Mas as reações à roupa da mulher são. E não podiam ser mais reveladoras do puritanismo bacoco que se vive nos dias de hoje: “o Louvre não é uma casa de putas”.

Das várias notícias que fui lendo sobre isto - ora no “Independent”, ora no Business Insider, na RT ou no site português MAGG - em nenhuma surgem declarações do Museu do Louvre sobre a veracidade dos factos, por mais que este tenha sido contactado nesse sentido. Portanto, apenas temos a versão contada pela bloguer australiana, que durante uma viagem a Paris terá sido barrada pelo segurança à entrada do museu porque este considerava a sua roupa inapropriada. Que roupa levava ela vestida? Um vestido comprido preto com um decote pronunciado que revelava uma parte dos seios, e parcialmente em renda, revelando o vislumbre da sua pele das pernas a partir das coxas. Podemos gostar ou não do vestido, claro. Mas não é isso que está em causa.

A ser verdade, é realmente grave que um museu permita que um elemento da sua equipa de segurança tome este tipo de decisão totalmente arbitrária. Principalmente porque o regulamento daquela instituição apenas proíbe a entrada de pessoas que estejam de “fato de banho, descalças, de peito à mostra ou nuas”. Que eu saiba, um decote não é igual a estar em tronco nu. Por outro lado, é importante relembrar que um museu não é um sítio de culto religioso. Que me peçam para cobrir os ombros ou as pernas num edifício religioso que eu, por livre e espontânea vontade, decido visitar sabendo de antemão as suas regras ideológicas quanto ao meu corpo, claro que faz sentido eu adaptar-me à conduta inerente à dita religião e local. Mas um museu de arte como o Louvre é um espaço por excelência laico. E este tipo de moralismos e puritanismos quanto ao corpo e indumentárias escolhidas por cada cidadão não só não fazem sentido, como têm um gostinho profundamente amargo de violação da liberdade individual de cada um de nós. No caso das mulheres, é só mais uma forma de tentativa de manutenção do controlo sobre os seus corpos e aparência, algo que é histórico.

‘O Louvre não é um bar de putas’

Num mundo onde a pornificação das mulheres continua a ser banalizada, socialmente aceite e parcamente questionada quando é usada em meios como cinema, música, moda e publicidade, é realmente irónico que se leiam comentários como estes a esta história: ‘Ia nitidamente para o engate no museu’. ‘Este tipa é uma oferecida’. ‘O Louvre não é um bar de putas’. ‘Quer mostrar as mamas vai prá esquina, quer visitar um lugar cultural, familiar, académico deve ir decente’. ‘A indumentária da senhora está adequada a uma casa de alterne’. ‘Não podemos levar a liberdade de expressão ao limite’. ‘Devias vir era a minha casa quando a minha mulher não está’. Com aquelas mamas todas descaídas e anda com um decote daqueles??’. ‘Mais uma porca sem classe’. ‘Espero que morras com cancro’. ‘Com essa roupa o guarda proibiu-te de entrar para a tua própria proteção’. ‘Mais uma puta ignorante.’.

É inquietante observar estes tiques de regresso ao puritanismo, que surgem das mais variadas formas, entre elas este género de policiamento social com uso e abuso do pequeno poder. É preocupante imaginarmos que um segurança de museu pode policiar a roupa dos visitantes, vexá-los publicamente (como supostamente aconteceu a esta mulher) e negar a entrada a alguém que na realidade está vestido de acordo com o regulamento da instituição. Mas é também preocupante que quem observa esta atitude não se insurja ou sequer a questione. Mas mais grave que isto é perceber que a potencial atitude daquele segurança é a mesma da larga maioria das pessoas – homens e mulheres – que comentam estas notícias e imagens: a de automáticos juízos de valor machistas, discriminatórios e paternalistas. E o sentimento de total legitimidade para agredir outrem através de insultos, humilhação e ameaças públicas como resposta.

Há quem diga que os comentários online são a escória da sociedade e que não são representativos da realidade. Eu não consigo concordar: para mim, estes comentários que são um triste reflexo da sociedade quando pode expor a sua opinião sem filtro, como se a caixa de pandora se abrisse. E não é bonito o que está lá dentro. O julgamento com base na estética é algo de proporções avassaladores nos tempos de hoje, e acontece com gatilhos distintos, desde o volume corporal, à cor da pele, à maquilhagem ou vestuário.

A roupa que uma pessoas veste, principalmente quando se é mulher, é passível de ser escrutinada pelos demais como se fossemos polícias legítimos da moral e dos bons costumes. Aliás, os próprios tribunais têm validado este comportamento em múltiplos julgamentos de situações de abuso sexual, por exemplo (lembram-se do recente caso das cuecas de renda?). Como se o que uma mulher leva vestido definisse não só a sua conduta, a sua vontade, os seu valores individuais, a sua inteligência e os seus interesses, mas também, e acima de tudo, o respeito e a dignidade de que é ou não merecedora. Uma peça de roupa, leram bem. Triste mundo, este.