Ataque com ácido: não foi na Índia, foi aqui

Uma mulher é interpelada na rua por um homem que lhe atira ácido em cima, a mando de um ex-namorado. Uma mulher vai a sair de casa e é atacada pelo ex-companheiro que a rega com ácido na cara. Uma mulher abre a porta de casa e um homem encapuzado borrifa-a com spray com ácido. Podia ter sido no Paquistão ou na Índia, mas não: um foi em Portugal, outro foi em Itália e o último na Escócia. Tudo no último ano.

A barbárie dos apelidados ‘crimes de honra’ chegam-nos quase diariamente do outro lado do mundo, principalmente de países como Bangladesh, Índia ou Paquistão. Só neste último, mais de mil mulheres são vítimas deste tipo de crimes todos os anos, sendo o ácido sulfúrico uma das principais armas usadas para ferir gravemente ou matar quando as mulheres não se deixam subjugar ora pela vontade dos pais, ora dos irmãos, namorados, maridos ou aspirantes a noivo que nelas mandam. O que pouca gente parece saber é que este tipo de crime também é comum na Europa, estando o Reino Unido na lista da ASTI (Acid Survivors Trust International) referente aos países e zonas do mundo onde isto mais acontece.

Ainda na semana passada muita gente partilhou nas redes sociais a notícia da pena de 15 anos de prisão atribuída a um italiano que atirou ácido para cima da ex-namorada, despeitado pelo fim da relação. A mulher em causa era modelo, portanto atacar o seu corpo pareceu-lhe a mais mutiladora forma de vingança. Na mesma semana, mas em Edimburgo, uma mulher abria a porta de casa após lhe terem tocado à campainha, para ser surpreendida por um homem vestido de preto, com luvas e cara tapada, que lhe atirou também ácido na cara de pescoço. Ainda ninguém foi detido, mas suspeita-se de crime encomendado. Possivelmente o mesmo modus operandis do caso que no ano passado chocou o Algarve, quando uma mulher foi regada com ácido em Alvor, a mando de um ex-companheiro. Atacante e ordenante foram condenados, um a prisão o outro ao pagamento de uma indemnização.

As mulheres são as principais vítimas

Sim, também existem relatos de ataques feitos a homens. Mas é inegável que a larguíssima maioria das pessoas que são atacadas desta forma são meninas e mulheres, e que a maioria dos agressores são homens. E seja aqui, em Itália, no Reino Unido ou no Paquistão o gatilho para o crime passa quase sempre pelo mesmo: não aceitar o direito da mulher à sua liberdade individual e, por isso, exercer poder sobre ela através da violência. Atacar a sua aparência física, amputando estas vítimas não só na sua identidade facial, como também na sua beleza, é uma forma de punição dirigida especialmente ao sexo feminino, o que também diz muito. Porque a aparência estética, como se sabe, continua a ser alimentada como uma característica de maior importância quando se fala de meninas e mulheres. A sua validação enquanto pessoa ainda passa maioritariamente por aqui, por mais que não se goste de pensar nisto.

Vale a pena relembrar que a larga maioria destes ataques têm por base situações em relações de intimidade, sejam elas relações amorosa que acabam, relações que nunca chegam a começar ou relações que são consideradas reprováveis por terceiros. Principalmente as mulheres são tomadas pelos demais como um objeto que se possui, uma propriedade que se não é sua não será de mais ninguém. Um pensamento totalmente perverso, porém bastante comum, que serve amplamente de gatilho para a violência em contexto de relações abusivas, tanto em relacionamentos íntimos como familiares.

De formas diferentes e em diferentes partes do mundo, a verdade é que às mulheres continuam a ser negadas amiúde as suas vozes, as suas vontades e as suas escolhas. Séculos de história com a mulher a ser subjugada às mãos de sociedades patriarcais, na qualidade de propriedade dos homens, ajudam-nos a perceber como chegamos aqui. E não são parcas décadas de direitos conquistados que vão conseguir apagar os séculos anteriores de opressão considerada legítima. Até podemos enfiar a cabeça debaixo da areia e continuar a pensar que isto já só é assim em países de terceiro mundo. Mas talvez esteja na altura de percebermos que isto também acontece por cá mais vezes do que gostamos de acreditar, e que a raiz da motivação não difere muito.

Sejamos nós países mais ou menos evoluídos, a misoginia e a consequente desumanização feminina está no meio de nós. E as mulheres continuam a ser punidas pelo seu livre arbítrio e direito de escolha sobre as suas vidas, principalmente por aqueles que as dizem amar.