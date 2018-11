Ser violada pelo padrasto está bem. Mas dar à luz num WC vale cadeia

El Salvador, 2018: uma adolescente foi violada repetidamente pelo padrasto desde os 12 anos e ninguém a protegeu. Aos 19 engravidou do agressor, acabou por começar a dar à luz inesperadamente numa casa de banho e o bebé quase não sobreviveu. Num país onde o aborto é ilegal, enfrenta um julgamento por suposta tentativa de aborto, situação encarada como homicídio da criança. Em que raio de mundo vivemos nós?

Em vários países da América Central e do Sul, o aborto é altamente restritivo, mas existem exceções para casos de violação, malformação grave do feto ou risco de vida para a mãe. Nos últimos anos, países como Chile e Argentina têm travado recentemente grandes lutas pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez, ainda sem sucesso. Em El Salvador, a lei vai mais longe, e o aborto é ilegal em qualquer circunstância. O ambiente é de verdadeira caça às bruxas e ao longo das últimas décadas temos assistido na primeira fila a vários casos de mulheres que acabam por ser também condenadas a pesadas penas de prisão após sofrerem abortos espontâneos, emergências obstétricas ou partos fora do hospital que resultam em danos para o bebé.

Julgadas por tribunais onde impera uma justiça misógina, patriarcal e altamente permeável a moralismos discriminatórios e à influência religiosa, todas estas circunstâncias são igualmente diabolizadas e as mulheres que as sofrem acabam transformadas em carrascos de bebés. Vale a pena relembrar o caso chocante de Mariana Lopez, também de El Salvador, que foi condenada a 25 anos de prisão por um aborto espontâneo, acabando por ser libertada ao fim de 18 anos depois do caso ser reexaminado. Quantas mais estarão neste momento a passar por semelhante injustiça? A jovem Imelda Isabel Cortez Palacios é uma delas, e arrisca 20 anos de prisão. Já no que toca a obter justiça pelos sete anos de abusos sexuais de que foi vítima, isso não está sequer em causa. Não deixa de ser irónica, para não dizer nojenta, a prioridade deste tipo de justiça machista.

A hipocrisia anti-aborto

Às vezes é preciso recorrermos a números para percebermos o que deveria ser apenas senso comum: todos os anos, acontecem mais de 20 milhões de abortos ilegais e inseguros no mundo (dados da OMS). Cerca de sete milhões de mulheres são posteriormente hospitalizadas com graves complicações resultantes destas intervenções (já agora, algo que traz avultados custos à saúde pública, custos esses que poderiam ser evitados). Quase 50 mil mulheres morrem todos os anos em abortos ilegais (este é o custo que nunca se recupera, nunca). Quantas mais mulheres vão ter de morrer para percebermos que o caminho não passa por penalizar a interrupção voluntária da gravidez, mas sim por legalizá-la?

Ideologias religiosas e políticas à parte, falar sobre aborto é falar sobre liberdade. Neste caso, o direito à liberdade de escolha, individual, segura e em consciência, das mulheres sobre o seu corpo. É falar sobre dignidade, respeito e segurança, todos eles direitos universais. É falar sobre saúde sexual e reprodutiva. É falar sobre um problema de saúde pública, tal como os números em cima tão bem mostram. Mundo fora, são ainda muitos os países, mais ou menos desenvolvidos, onde a IVG continua a ser um tema absolutamente tabu, contemplado como crime. Mas não é isso que o torna menos comum. Fazer um aborto de forma digna, com condições básicas de higiene e de segurança, não pode ser um privilégio apenas de quem tem dinheiro, como a história tão bem nos mostra até aos dias de hoje. Milhões de mulheres continuam anualmente a ter de abortar às escondidas, em clínicas clandestinas, sem condições básicas e em situação de total vulnerabilidade. Muitas (demasiadas) morrem no processo, muitas outras são perseguidas e presas pela sua escolha.

Volto a repetir o que já escrevi aqui antes: olhemos para o nosso próprio país em caso de dúvidas quanto aos resultados positivos da liberalização do aborto. Em Portugal, o número de IVG’s e reincidências baixou sucessivamente, até mesmo entre as jovens com menos de 20 anos. Por outro lado, aumentou o número de mulheres que recorrem a consultas de planeamento familiar e a métodos contraceptivos após uma IVG. E os casos de mortes por abortos mal feitos praticamente já não existem por cá. É assim tão difícil de entender o óbvio?