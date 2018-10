Não tem piada um rapaz ser abusado por uma mulher em troca de comida

Numa entrevista de vida, Matias Damásio revelou que foi vítima de abuso sexual aos 12 anos, às mãos de uma adulta que o molestava em troca de comida. Isto deveria deixar-nos nauseados, mas não só o relato passou pelos pingos da chuva num país onde tal tema parece não ser conveniente, como muitas da reações que li desvalorizavam a situação: ao que parece, o cantor foi um sortudo por ter sido violado. Afinal, qual é o rapazinho que não quer ser forçado a ter sexo com uma mulher mais velha? Enquanto pensarmos assim, estamos realmente mal.

O relato da Matias Damásio é de uma coragem e honestidade desconcertantes. Em entrevista ao programa Alta Definição (podem assistir aqui), contou como o primeiro contacto sexual que teve na sua vida foi uma situação de abuso. A conversa vem no seguimento da descrição de uma infância pautada pela pobreza, onde ter uma refeição por dia já era uma sorte. “A primeira vez aceitei em troca de comida. As outras vezes aceitei por chantagem.” Importa salientar o óbvio: não há escolha em nada disto, não há livre arbítrio, há apenas abuso de poder de uma pessoa adulta sobre uma criança. A superioridade física, hierárquica e económica sobre a fragilidade de um rapazinho que tinha fome.

A mulher, com mais de 40 anos, era alguém próximo da mãe de Matias Damásio, algo que nos deve também relembrar que mais de 90% dos abusos de menores acontecem precisamente dentro da esfera de intimidade e confiança dos mesmos. Abusos maioritariamente perpetrados por pessoas próximas, desde familiares a amigos, vizinhos, professores, treinadores, etc. Por vergonha e medo, Matias Damásio faz parte da esmagadora maioria de vítimas de tais abusos que nunca contou a ninguém o que se estava a passar. Aliás, foi abusado durante seis meses, mas só conseguiu ter real consciência da gravidade da situação muitos anos mais tarde. E a sua sexualidade e envolvimentos emocionais com outras mulheres já na fase adulta foram inevitavelmente marcados pelo que passou. “É uma coisa que ainda me dói, ela era horrível. (...) Não me esqueci, mas sinto que hoje já ultrapassei.”

Não é privilégio nem sorte, é abuso de poder

Choca-me o relato, nenhuma criança deveria ser obrigada a passar por tal violência. Mas também me chocam os comentários feitos sobre isto (partilho convosco alguns), maioritariamente por homens, que não só menosprezam a gravidade da situação, como ainda troçam da mesma. Não me canso de repetir: não há qualquer tipo de sorte ou privilégio quando um menino ou um homem é abusado por uma mulher. Leio amiúde que problemático seria se tivesse sido um homem o agressor, o que não podia ser mais enviesado. Não, um adolescente não é um sortudo ou um garanhão por ter sexo sob chantagem com uma mulher adulta. E o facto de até conseguirem ter uma ereção numa situação dolorosa ou traumática não significa que estejam a desfrutar do momento e a fazê-lo por livre vontade. Não se confunda abuso sexual com sorte, desejo ou masculinidade, por favor.

Claro que a maior parte dos miúdos com 12 anos já tem curiosidade sexual. Muitos têm, inclusive, situações de experimentação. Mas uma coisa é fazê-lo por livre vontade, outra coisa é fazê-lo porque se tem fome e uma pessoa adulta se aproveita dessa fragilidade para forçar contacto físico. Tal como em tantas outras situações de manipulação, coação e chantagem, trata-se de abuso de poder, mais uma vez. Quando ouvimos os relatos de meninas em campos de refugiados que foram obrigadas a fazer sexo oral a soldados em troca de comida, foi imediato reagirmos com asco e indignação geral. Aqui, embora noutro contexto, é exatamente o mesmo. O facto de a vítima ser um rapaz e a agressora uma mulher não torna nada disto menos grave.

É preocupante que se continue a construir a masculinidade em torno desta ideia totalmente nefasta de que os rapazes e os homens devem estar sempre prontos para sexo, e que mesmo que não tenham vontade ou desejo o seu dever de macho é fazê-lo. Como se isto validasse a sua masculinidade e performance sexual. É gravíssimo que se desvalorize o impacto a longo prazo que situações destas têm na vida destas crianças e adolescentes, principalmente na percepção das mesmas quanto à sexualidade, a intimidade, o prazer e o respeito. É igualmente enviesado acharmos que uma mulher, enquanto agressora, é menos grave em situações de abuso sexual, legitimando que estas agressões continuem a acontecer como se fossem aceitáveis. Não são. E, por fim, é realmente triste que tanta gente prefira perder tempo a dizer que “agora estes histórias estão na moda”, do que parar para refletir na dimensão da violência sexual no nosso mundo.

Escusado será dizer que esta banalização do tema em tom de chacota contribui inequivocamente para o silêncio em que tantas e tantas vítimas do sexo masculino vivem. Para ser mais exata, mundialmente, 1 em cada 6 homens foi vítima de abusos antes dos 18 anos, e a maioria dos casos ocorreu na primeira infância. A maioria das situações remete para abusos continuados ao longo de vários anos, 3 a 4 para ser mais concreta. E as vítimas do sexo masculino demoram uma média de 26 anos até procurarem ajuda. São números da Associação Quebrar o Silêncio, a primeira a prestar apoio a homens e rapazes vítima de abuso sexual.

Entre 15 a 17 de novembro, esta associação vai promover em Lisboa a 2.ª edição do encontro “O homem promotor da igualdade — homens e mulheres lado a lado pela igualdade de género”, onde todos estes temas estarão em debate. Como dá para ver pela onda de ignorância com que se reagiu a este episódio, é mesmo urgente falarmos coletivamente sobre isto.