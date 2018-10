O problema da invisibilidade das portuguesas com ‘M’ grande

De vez em quando gosto de lançar este desafio: em menos de trinta segundos, diz-me o nome de três portuguesas que tenham feito história. Invariavelmente, sinto a dificuldade dos meus interlocutores em conseguir responder prontamente. Acontecerá isto porque não existem mulheres com percursos grandiosos que tenham ajudado a moldar o rumo do nosso país? Ou será que esta dificuldade resulta, em boa parte, da invisibilidade histórica que recai sobre os feitos femininos?

Foram muitas as mulheres que ajudaram a trilhar o caminho de Portugal, quanto a isto não há dúvidas. Mulheres corajosas e disruptivas para as suas respetivas épocas, quase sempre obrigadas a romperem estereótipos associados ao suposto papel da mulher na sociedade. Um papel que mesmo em 2018 ainda não é totalmente igualitário. Mas se regra geral é fácil lembrarmo-nos de homens que foram decisivos ou verdadeiramente exemplares nos seus feitos, o mesmo não acontece quando falamos delas.

Por exemplo, quantos dos que estão a ler isto sabem o nome da mulher que em pleno século XVI foi combater os mouros em Mazagão, acabando por ser distinguida como oficial-cavaleiro graças à sua mestria de combate? E sabiam que ela fez tudo isto disfarçada de homem, durante cinco anos? Ou quem por aqui sabe o nome da cientista portuguesa que em 1935 conseguiu terminar o doutoramento em Paris sob orientação de Marie Curie, numa altura em que em Portugal a investigação científica era um domínio reservado aos homens? E como se chama a mulher que nos anos 50 conseguiu tirar o brevet de páraquedista e que acabou por formar o coletivo da enfermeiras páraquedistas portuguesas que saltavam de avião durante a guerra colonial, pondo em risco a sua própria vida para tratar os nossos soldados?

Estes são apenas três exemplos de 42 histórias que chegam agora às bancas através do delicioso livro “Portuguesas com M Grande” (textos da Lúcia Vicente e ilustrações da Cátia Vidinhas). Um livro infantil sobre mulheres, mas que deve ser lido por meninos e meninas, e adultos no geral. Escritas com uma doçura que facilmente agarra qualquer leitor, estas histórias pretendem precisamente dar palco e vida a tantas mulheres que são fonte de inspiração e peças-chave no desenvolvimento do nosso país nas mais variadas áreas, mas cujo reconhecimento é diminuto. Porquê 42 histórias? Porque é precisamente (apenas!) há 42 anos que as mulheres têm direito ao voto em Portugal.

Nada contra princesas, muito contra a ideia de que elas precisam do príncipe que as salve

“Se querem tanto igualdade, porque é que havemos de ter um livro dedicado só a mulheres?”, já ouvi perguntar por aí. E volto a responder àquilo que já por aqui escrevi aquando do lançamento do também delicioso livro “Histórias de Adormecer para Raparigas Rebeldes: E porque é que não havemos de ter? Porque é que isto há de ser incómodo, se em momento algum estes livros menosprezam as capacidades de qualquer figura masculina? Custa aceitar que termos também exemplos inspiradores de mulheres, dedicados a crianças em fase de formação de personalidade, é algo positivo no caminho de construção da paridade?

Ainda há uns tempos lia um dado interessante partilhado pela UN Women, porém inquietante: a partir dos 6 anos, as meninas começam tendencialmente a sentir que são menos capazes de executar tarefas que exijam que se seja “muito, muito esperto”. Basicamente, e de acordo com um estudo publicado na revista Science em 2017, as meninas começam com seis anos a dizer que os rapazes têm mais jeito, e não se revêm nesse nível de inteligência e astúcia. Mais uma vez, não sou eu que o digo, é uma investigação feita por especialistas com uma mostra de centenas de crianças do mundo ocidental. Os estereótipos de género, que inequivocamente continuamos a perpetuar na nossa abordagem com as crianças desde tenra idade, são parte da explicação dada para isto.

A importância do exemplo a seguir não pode nem deve ser deixada ao acaso. E livros como este têm o condão de inspirar os mais pequenos, ensinando-lhes de forma simbólica que também há espaço para as mulheres no que toca a bravura, perspicácia, grandeza e inteligência. É certo que muito tem vindo a mudar no universo infantil, principalmente nos filmes de animação, mas o imaginário cor de rosa dos príncipes e das princesas (elas, por regra, muito indefesas, ingénuas e assustadiças) ainda tem muita força, talvez demasiada. Nada contra princesas, mas muito contra a eterna ideia de que elas precisam de um príncipe, homem, que as salve de feitiços, dragões enfurecidos, prisões em torres altas ou de bruxas más (que curiosamente, ou não, são quase sempre figuras femininas).

Vivemos num mundo onde os heróis ainda são maioritariamente masculinos. Mais uma vez, nada contra homens que são super-heróis, mas não continuemos a fazer deles heróis maiores e tantas vezes exclusivos, esquecendo ou menosprezando as múltiplas qualidades, capacidades e feitos de tantas mulheres mundo fora, cujas vidas extraordinárias são igualmente heróicas e geniais. Enquanto não percebermos que todos somos humanos com ‘H’ maiúsculo, livros como estes são francamente necessários. O meu aplauso às autoras e à editora pelo verdadeiro serviço público que estão a fazer num país que tende a esquecer ou menosprezar a grandiosidade das suas mulheres.