Mas as “virgens ofendidas” somos nós

Assistir ao Prós e Contras de ontem sobre o #MeToo foi como ver uma má comédia. Um debate tão mau que até teria piada, caso não fosse um espelho da vida real: Portugal é um país onde o machismo, o preconceito e a falta de empatia pelas dores do próximo estão profundamente enraizadas. E que continua a usar argumentos que cheiram a bolor para sacudir a água do capote.

Valha-nos a clareza da deputada Isabel Moreira e dos dois participantes do público, todos eles certeiros, audazes e coesos nas suas participações. Por outro lado, foi tão doloroso assistir ao debate que nem sei por onde começar, mas vamos a isso. Estamos mal, por exemplo, quando alegamos que o movimento #MeToo retira força às lutas de classes, essas sim consideradas importantes. E estamos mal porque é sinal de que não queremos entender que tudo isto se cruza: a violência de género, neste caso a sexual, está intrinsecamente ligada às disparidades económicas e de acesso ao poder. Ridicularizar uma luta em prol de outra, quando na verdade elas estão ligadas e se podem ajudar mutuamente ao terem visibilidade, revela uma falta de capacidade de olhar para a globalidade do problema.

Estamos mal, mesmo muito mal, quando chamamos imorais às vítimas de abuso sexual que não tiveram coragem de fazer denúncia no momento do crime e que decidem fazê-lo agora, quando se sentem mais credibilizadas pelo contexto atual. Não só é desrespeitar e menorizar o nível de trauma e demais consequências provocadas à vida daquela pessoa (20 anos não apagam este tipo de acontecimentos), como é também passar uma borracha sobre a desconfiança histórica - tanto a judicial como a social - que recai sobre as vítimas de violação há séculos. O debate de ontem foi um belo exemplo. E com isto esquecemo-nos de falar sobre o que realmente importa: as causas estruturais da imoralidade de quem pratica o crime.

Os casos mediáticos são apenas a ponta do icebergue

Estamos mal quando não nos esforçamos por ver o óbvio: o #MeToo é um movimento sobre partilha de narrativas e capacidade empática. É sobre credibilização e consciência para a dimensão de um problema estrutural da larga maioria dos países deste mundo, desde a Índia aos países nórdicos, cada um no seu contexto próprio, mas com este denominador comum. O objetivo do #MeToo passa por dar espaço às vítimas para não serem humilhadas e revitimizadas ao relatarem as suas histórias.

Claro que existem excessos, como em todos os movimentos revolucionários da história mundial, e estes devem obviamente ser ponderados e travados. Mas vale a pena relembrar que a larga maioria dos relatos do último ano (arrisco a dizer que mais de 90%) não mencionavam sequer nomes dos agressores, nem tinham por objetivo ‘destruir a vida’ de ninguém como tanto se apregoa. Serviram, sim, de catarse do trauma, foram momentos chave para apaziguar a culpa, medo e vergonha que tanta gente sente por ter sido agredida e tiveram o condão de gerar coragem entre as vítimas mais recentes para fazerem denúncia no imediato.

Estamos mal quando não percebermos que os 21% de aumento de denúncias de situações de abuso sexual feitas às autoridades portuguesas no último ano acontece precisamente graças a esta mudança de paradigma que, acima de tudo, encoraja as vítimas a quebrarem o silêncio e a exigirem justiça. Escusado será dizer que as autoridades também se sentem agora mais pressionadas a atuar de forma mais isenta e célere. É simplesmente preguiçoso e enviesado basearmo-nos em meia dúzia de casos mediáticos para escrutinar a idoneidade da globalidade do #MeToo: excluir e menosprezar as milhares de histórias de mulheres que sofreram abusos às mãos de homens que não fazem parte da esfera pública, é mais uma vez não querer entender a gravidade e a dimensão do problema. E, acima de tudo, não querer dar ouvidos e dignidade às vítimas.

Quando insistimos na tecla de que este é um momento de medo e perigo para os homens, estamos mal. E estamos mal porque estamos com isto, mais uma vez (!), a desvalorizar os séculos de inquestionável injustiça sofridos pelas mulheres às mãos dos homens, condenando-as ao descrédito e à desconfiança no momento em que decidem dizer ‘basta’ coletivamente. Por milhões de mulheres que no último ano partilharam publicamente os abusos sofridos, não sei se chega sequer a uma centena o número de homens levados a tribunal para prestarem contas por estes atos. Mas os tempos são assustadores para eles, e não para elas. Haja dó.

Continuamos a condenar as mulheres à desconfiança e ao descrédito

Estamos profundamente mal quando apelamos à (fundamental!) presunção de inocência do acusado, mas nos esquecemos de usar essa mesma presunção de inocência no que toca à idoneidade de quem faz a acusação. Tal como quando negamos a validade e seriedade dos resultados de estudos elaborados por instituições como as Nações Unidas, a Comissão Europeia ou o CIEG – Centro de Interdisciplinar de Estudos de Género, além dos dados oficiais do Ministério da Administração Interna e da Secretaria de Estado para a Igualdade, estamos a anular qualquer tipo de conversa possível e fundamentada sobre este tema. Basicamente, é tentar negar a realidade e os dados oficiais

Só podemos estar a viver numa bolha quando fazemos elogios públicos à defesa de um suposto direito à importunação, sem percebermos que na realidade estamos a aplaudir algo que é punido pelo nosso código penal. Curioso que se use um discurso altamente académico e intelectualizado e depois se confunda importunação com sedução. E recorrermos ao cliché de que há temas mais importantes e urgentes para resolver na nossa sociedades é de uma preguiça que me chega a provocar bocejos. Seja em que tema for, haverá sempre algo mais importante para resolver, depende sempre do ponto de vista de cada um de nós. Mas quando estamos a falar de um problema com esta dimensão e constância, talvez faça sentido olharmos para ele de uma vez por todas, digo eu.

Quando damos como exemplo o nosso círculo pessoal e traçamos um retrato do país com base nessa amostra distorcida, não queremos ver o país que temos. Mesmo que não seja o nosso contexto pessoal, é importante olharmos à volta e assumirmos de uma vez por todas que o sexismo existe, está vivo, de boa saúde e totalmente enraizado em Portugal, em todas as classes sociais. Não é porque o meu namorado divide as tarefas domésticas lá em casa e tem uma consciência clara da importância da paridade entre géneros que eu posso dizer que isto é assim em todos os lares deste país. Não é. Não querermos ver o nível de machismo, e consequente violência de género, é simplesmente enterrar a cabeça na areia.

Perante este tipo de a argumentos, é verdadeiramente irónico que as “virgens ofendidas” sejam as pessoas que defendem o movimento #MeToo. Enfim.