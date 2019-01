A geração “não pagamos” chegou ao poder?

Muitos na minha geração acordaram para isso da política na primeira onda de contestação às propinas, ali em meados da década de 90.

Quer se goste quer não de propinas – e eu não gosto – elas trouxeram alguma autonomia de financiamento às Universidades que, pelo menos nessa parte, passaram a poder contar com receitas estáveis e previsíveis, não sujeitas aos humores orçamentais de sucessivos governos.

O maior problema das propinas sempre foi a ausência de um sistema de ação social capaz de garantir aquilo de que não podemos prescindir: a garantia pública e universal de que ninguém é impedido de se formar por falta de meios financeiros.

A garantia de que o acesso à qualificação é para todos, é um direito, mas é também boa política económica: qualificar os portugueses é qualificar a Economia Portuguesa; e boa política social: nada substitui a Educação na capacidade de atenuar as desigualdades sociais.

E, portanto, precisamos de mais e melhor ensino superior público e temos de o pagar de alguma forma. Podemos financiá-lo com impostos, e neste particular o único diferencial face às propinas é que se perde o equilíbrio criado nas últimas décadas entre uma parte do custo que a sociedade suporta, com os seus impostos, porque a qualificação de um de nós aproveita a todos nós e uma outra parte que o próprio suporta porque, afinal, há benefícios que lhe advirão a título pessoal.

Aprendi com os anos que gosto desta ideia. Gosto da sua justiça intrínseca. Gosto da maneira como traduz que, existindo benefícios sociais e pessoais, a repartição dos seus encargos o faça também.

Mas não me esqueci que não gosto de propinas porque não tenho nenhumas garantias que não se tenha falhado numa acção social capaz de amparar os que não as podem pagar – e ainda precisam de ajuda com as demais despesas.

E por isso proponho, e quem puder pense também noutras alternativas, que se vamos abandonar as propinas façamos um novo contrato social: passa a ser receita das Universidades uma pequena percentagem do IRS pago por rendimentos obtidos por pessoas nelas formadas. Uma espécie de consignação como já se pode fazer para as IPSS.

Pode ser 0,5% ou 1%. Não interessa agora entrar nessa discussão mais técnica. Uma parte do meu IRS vai financiar o sistema de ensino que me serviu de forma decisiva para ter uma vida melhor. Não me parece mau negócio. E tem um efeito que me parece importante: responsabiliza-me por dar aos outros o que outros me deram a mim: a possibilidade de, por via da qualificação, ter uma vida melhor. Se não andamos cá para dar de volta, andamos cá para quê?

Os antigos alunos comparticipam os novos alunos, que assumem o compromisso de o fazer no futuro para os próximos. As Universidade mantêm alguma autonomia de financiamento. Os impostos de todos continuam a cobrir a parte dos custos que é ressarcida com benefícios para todos. É a pior ideia do mundo? Se calhar não é. Mas sou todo ouvidos.