Quanto custam as rotundas? Menos do que se pensa

Há um mito em Portugal segundo o qual a gestão autárquica, do ponto de vista financeiro, deixa muito a desejar.

Não faltam rotundos anedotários de desperdícios avulsos, passeios sem destino que não o de fazer campanha eleitoral, e até uma ou outra condenação por crimes económicos no exercício de funções que, fruto da boa índole do povo português, lá por isso não impedem a reeleição do culpado, cumprida a sua pena, numa ode ou à nossa crença coletiva nos poderes de reabilitação do sistema prisional ou à nossa falta de maturidade democrática. É uma das duas.

Mas tal como uma dúzia de candeeiros do Siza Vieira não nos devem impedir de continuar a defender a reabilitação das nossas escolas (matéria para outro dia) também estes aspetos não nos podem chegar para avaliar a gestão e, neste texto, fruto do desenvolvimento de uma daquelas conversas que decorre nas margens dos convívios festivos a que acabámos todos de sobreviver, vamos olhar para a gestão autárquica do prisma da dívida pública municipal.

Que, está visto, fruto dos desmandos acima identificados, deve ser enorme, obviamente? Errado.

É certo que há um acentuar de indisciplina fiscal em anos de eleições autárquicas (dados de um interessante estudo de investigadores da Universidade do Minho), e aí o anedotário prova-se, mas o cômputo geral não oferece dúvidas. No geral, as autarquias têm melhorado drasticamente o seu desempenho orçamental, e na figura abaixo ainda nem se vêm os fortes efeitos resultantes da nova Lei de Finanças Locais e da aplicação das regras ali constantes.

Mas não só a dívida pública municipal está sujeita a regras claras, e restritivas, talvez até demais, como é materialmente pouco significativa no global da dívida pública.

No ano de 2017, é estimado que a dívida total das autarquias, sem contar com a dívida não orçamental e as exceções legalmente previstas para o cálculo do respetivo limite terá diminuído 493 milhões de euros no ano passado, para 4.540 milhões.

Para termos ideia do que isto significa, basta pensar o seguinte: Só a Infraestruturas de Portugal tem uma dívida de mais de 8.000 milhões. O Metro do Porto tem, sozinho, mais de 3.500 milhões milhões de euros. Ao pé destes casos – e outros – a gestão autárquica é exemplar.

Aliás, Portugal é dos Países da União Europeia onde a dívida municipal menos pesa no total da dívida pública, segundo dados do Eurostat.

Tomara nós que o Estado central se endividasse como as Autarquias. Teríamos muito menos dívida pública.

Isto não quer dizer, claro, que as vossas anedotas não sejam verdade; não quer dizer que não haja desperdícios aqui e ali, e até mesmo amiguismo, compadrio e corrupção. Mas, e lamento se vos abalo os preconceitos, não existe nem um décimo do que poderiam pensar. Os números não mentem. Fosse o País como um todo gerido como o são a esmagadora maioria das Autarquias e estaríamos num País melhor.