O Banco de Portugal rende-se à Geringonça

O Banco de Portugal publicou as suas projeções para a primeira metade da próxima legislatura. As previsões do Banco de Portugal, tal como a maior parte das instituições, têm subestimado o desempenho da Economia Portuguesa desde, pelo menos, 2015.

Não obstante isso, o que se prevê é que o PIB continue a crescer acima da média do século, embora a um ritmo um pouco inferior ao dos últimos 3 anos. Isto não são más notícias, são boas notícias. Em nenhum cenário, nem mesmo no mais pessimista, se prevê que se repita uma recessão económica.

E como chegámos aqui? A aposta na recuperação de rendimentos e na recuperação da procura interna, aumentando o rendimento disponível foi o primeiro catalisador, e o segundo, que depende menos de nós, foi o Turismo (sendo que, note-se, uma percentagem importante do Turismo é, ele próprio, procura interna). Depois do colapso, esta é uma recuperação curativa do tecido económico nacional.

Aqueles dois fatores – reposição de rendimento disponível real (reversão dos cortes e de parte do brutal aumento de IRS de 2012) e aumento das exportações, com destaque para o Turismo, tiveram um efeito recíproco vantajoso sobre o emprego, que tem vindo a recuperar e se aproxima dos níveis que teremos de começar a aceitar que são o novo normal.

Ao mesmo tempo, o endividamento da Economia desceu, quer para as empresas quer para as famílias.

E o investimento deu sinais de recuperação. Sim, mesmo o investimento público. Ao contrário do discurso mediático dominante o investimento público que tinha caído brutalmente entre 2010 e 2016 tem vindo a recuperar alguma coisa, embora, diga-se, a um ritmo muito lento e ainda bastante abaixo dos níveis de 2008.

Tudo visto e somado, as projeções para o período 2019-2020 confirmam o óbvio.

Vão ser anos em que podemos aproveitar o cenário externo favorável e os resultados positivos das políticas internas para crescermos mais qualquer coisa. Podíamos crescer mais, claro, podíamos aproveitar ainda melhor? Sim. Mas esta estratégia é a que nos garante que continuemos a discutir quanto crescemos, em vez de divergirmos sobre quanto vamos ter de recessão. Parecendo que não, a primeira é mais agradável.