Lucros na CGD. Ainda bem

Não, a CGD não serve para pagar dívida pública. Mas pode e deve – como o presidente do Banco assumiu – devolver aos contribuintes o retorno do investimento que nela fizeram.

É o que faz sentido, é o que deve ser, e aliás comprova que, ao contrário do que Bruxelas decidiu o ano passado, a injeção de capitais foi um investimento e não uma ajuda de Estado e nunca devia ter sido levada ao défice.

Mesmo no seu colete de forças a CGD vai fazendo o seu caminho. Como então escrevemos “A CGD que sempre conhecemos deixou de existir. Esperemos que seja possível salvar o seu essencial. A CGD morreu. Viva a CGD”.

Esta nova CGD é mais pequena, é menos universal, teve de se ajoelhar para caber no espaço que em Bruxelas se entende dever ser o da Banca Portuguesa – mais local que internacionalizada, sujeita aos seus parceiros, desde logo ibéricos (Santander, La Caixa, etc.), em suma, gerida por terceiros.

É difícil de aceitar, mas tendo em conta a forma como o setor – e o regulador – se comportou nos últimos anos, podemos compreender o racional: depois do BPP, do BPN, do BES, do BANIF, é difícil defender que a banca portuguesa está bem gerida e que o nosso regulador sabe o que está a fazer. Não está e não sabe.

Voltemos à CGD: Paulo Macedo está a cumprir a sua parte no pagamento do preço de ser gestor de um banco público, com responsabilidade perante quem nele investiu – os contribuintes. É o que lhe é exigível, mas neste país contam-se pelos dedos das mãos as pessoas que cumprem com o que delas esperamos.

Isto, contudo, não chega. Depois de um ano de normalização a CGD tem pela frente a tarefa gigantesca de se encolher sem colapsar, de largar gorduras e não músculo, em suma, de se reinventar como Banco, e como Banco público.

Porque se não o fizermos, os apetites de privatização que já aí andaram voltarão. Uma CGD mais pequena, menos sistémica, produtora de lucros é uma tentação demasiado forte e, se não conseguir manter o seu papel de grande banco do sistema português, dificilmente será defensável que tem um papel de interesse público a desempenhar. Acontece que tem, e seria desastroso que perdêssemos esse importante instrumento.