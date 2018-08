As férias do capital

Não, não são essas férias. São outras. As empresas tiraram férias de contribuir para as despesas do Estado, embora sejam grandes beneficiárias das atividades públicas.

Segundo dados do Financial Times as grandes multinacionais aproveitaram a crise económica e financeira para ... pagar cada vez menos impostos.

Como esta crise coincidiu com mais de uma década de esforços dos Governos para reduzir os défices orçamentais e controlar a dívida pública, advinham onde foi parar o esforço fiscal a elas inerente? Pois. Isso mesmo.

Os resultados mostram que a contribuição das empresas para as finanças públicas caiu desde 2008 como uma proporção dos lucros e como proporção do PIB.

Em média, desde 2008, os países reduziram os impostos sobre as empresas em 5 por cento, enquanto aumentaram os impostos pessoais em 6 por cento, de acordo com dados da KPMG.

E Portugal? Em Portugal é pior. Portugal reduziu o IRC (com o voto favorável do PS, facto para o qual alguém terá uma explicação) enquanto praticava o que o então Ministro Vítor Gaspar chamou com toda a propriedade um brutal aumento dos impostos sobre o rendimento, que incidem essencialmente, sobre salários.

Basta ver que os pagamentos de IRC pouco variaram, em termos nominais, ao longo deste século, enquanto os pagamentos de IRS praticamente duplicaram (dados Pordata/Conta Geral do Estado).

Entre 2011 e 2017 o peso do IRC medido em percentagem do PIB ficou praticamente inalterado, entre 2,8 e 2,8 por cento do PIB. Já o IRS, no pico de 2013, chegou a pesar mais de 7% do PIB.

Esta iniquidade fiscal não é solúvel apenas por Portugal, porque vivemos num sistema onde o capital tem cada vez menos fronteiras e as pessoas cada vez mais fronteiras. Mas, seguramente, alguma coisa teremos de poder fazer. Por pequena que seja.