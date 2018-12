Acredite se quiser: os Estados nunca vão à falência

Dizer hoje que o risco de default da toda-poderosa dívida alemã e da grega é idêntico é quase uma heresia. Se Wolfgang Schäuble estiver por perto corre-se até o risco de ser insultado. Que audácia é essa de comparar as Bunds, o adamantium da dívida pública, com 'lixo' como as obrigações emitidas por Atenas? Mas a verdade é que isso aconteceu durante um longo período. E não foi assim há tanto tempo. Entre 1999, quando nasceu o euro, e a crise financeira de 2008 os países da moeda única tiveram taxas de juro (yields) praticamente idênticas. O simples conceito de spread face à Alemanha era algo que não existia. Todos diferentes, todos iguais. Não só a dívida era supostamente sólida como, pelo menos na aparência, uns eram responsáveis pelos outros.

