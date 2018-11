Dr. Cobb e Mr. Douglas, os dois homens mais poderosos da Europa

Charles Cobb e Paul Douglas são dois nomes que não dizem nada à maioria das pessoas. É natural. Mas são ‘visita de casa’ de qualquer economista. Não serem conhecidos não diminui, no entanto, a sua importância. Não é por não se conhecer Pitágoras que os triângulos retângulos perdem as propriedades. Cobb e Douglas são os pais da função de produção mais famosa do mundo, que tem um papel crucial nas regras orçamentais europeias.

A função de produção Cobb-Douglas é uma função matemática que permite determinar produto de uma economia ou a produção de uma empresa a partir da quantidade de trabalho e de capital utilizados. Não tem a beleza estética da fórmula e=mc2, de Einstein, mas é um cutelo permanente sobre os governos da zona euro. Quando se pensa em austeridade na Europa surgem sempre, à cabeça, nomes como o do ex-ministro das Finanças alemão Wolfgang Schäuble ou Alberto Alesina, o economista italiano que deu respaldo teórico à ideia de consolidação orçamental expansionista. Mas atualmente é em Cobb e Douglas que se deveria pensar.