Afinal, é melhor crescer acima da média ou mais do que a maioria?

Normalmente o debate político não permite falar de estatística. É sempre bom quando isso acontece sem ser para a discussão clássica sobre o falhanço das sondagens. Nos últimos tempos, essa oportunidade tem surgido por causa dos números do Produto Interno Bruto (PIB). Porque Portugal tem crescido acima da zona euro, mas a um ritmo inferior à maioria dos países. Sem surpresa, o Governo agarra-se ao primeiro facto e a Oposição ao segundo. Ambos têm razão. E voltou a acontecer no terceiro trimestre, de acordo com as primeiras estimativas avançadas esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e pelo Eurostat. O PIB português cresceu 2,1% em termos homólogos e bateu a zona euro (1,7%) e a União Europeia (1,9%). Só que o ritmo português ficou aquém do registado em 14 países da União, numa altura em que ainda nem todos têm dados disponíveis.

