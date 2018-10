A Itália não é a Grécia. São dez Grécias

Não tenhamos ilusões. Lidar com um problema em Itália semelhante ao que a Grécia viveu é virtualmente impossível. A economia italiana é uma espécie de Gulliver ao lado dos liliputianos instrumentos que a Europa tem disponíveis. Por mais boa vontade política que se possa ter, não basta querer para poder. Um resgate italiano a três anos, na linha do que Portugal teve, por exemplo, pode custar cerca de um bilião de euros. Não se sabe onde iria a Europa encontrar esse dinheiro, mesmo com o auxílio do Fundo Monetário Internacional.

Alguns números rápidos ajudam a compreender a distância que separa Roma de Atenas. O PIB da Grécia é de 183,1 mil milhões de euros, segundo a estimativa para este ano apresentada recentemente pelo FMI. O italiano é de 1,8 biliões, quase dez vezes o grego.