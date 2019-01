Já nem Centeno consegue sorrir…

É já inevitável o sentimento negativo sobre a evolução económica mundial, obrigando até o mais otimista presidente do Eurogrupo a reconhecer que o abrandamento económico será em breve uma realidade, tal como o FMI antecipou ontem nas suas previsões do World Economic Outlook.

Mas nada como um bom político para justificar o, tão expectável quanto inevitável, abrandamento económico com argumentos políticos, chamando a si o necessário exame de consciência para encontrar a real causa de tal desarranjo político.

O sofisticado exercício académico de obrigar os decisores políticos a pensar sobre os riscos e incertezas que terão sido originados por não menos sofisticados desmandos políticos, poderão justificar pelo menos parte do problema da fraca liderança democrática e social.

É inegável a triste coincidência das economias que constituem os maiores focos de instabilidade internacional serem, ou terem sido, liderados por políticos com graves problemas de perceção da realidade, dos quais Trump e May se destacam.

O principal problema desta tentativa de legitimação política de qualquer crise económica, passada ou futura, é fazer crer que a sua solução é igualmente política, criando uma espiral populista de politização da economia. Com provas dadas em tantos países outrora bem-sucedidos.

Na realidade económica, o fim do programa (político?) de compra de ativos (QE) do BCE aumentou o risco de alteração abrupta dos fluxos de capital a nível global. Dados recentes indicam que o investimento líquido da zona euro em obrigações internacionais voltou a decrescer em Outubro, voltando a níveis anteriores à introdução do QE, com impactos potencialmente importantes na taxa de câmbio euro-dólar.

Por outro lado, o desinvestimento líquido internacional em dívida pública italiana foi de €3,3bi em Outubro, mês em que o spread com a Alemanha voltou a aumentar, perfazendo €50bi de venda de obrigações italianas nos primeiros 10 meses do ano passado.

Da mesma forma, no longínquo ano de 2017 os mercados de capitais da zona euro beneficiaram de €487bi de investimento líquido internacional, enquanto nos primeiros 10 meses de 2018 apenas contaram com €156bi, sendo que em Agosto e Setembro o movimento líquido já foi de venda, no valor de €16bi.

Na verdade, o único ano desde que a união económica e monetária Europeia começou em 1999 a registar um desinvestimento líquido internacional nos mercados de capitais da zona euro foi em 2008, o ano da grande recessão. Será mais um infortúnio político ou existirão mesmo ciclos económicos?