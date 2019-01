Brexit - O dilema do prisioneiro da democracia

O início de um novo ano é pródigo em desejos de mudança e pensamentos motivacionais, mas à medida que se regressa ao ambiente de trabalho verificamos que afinal os problemas não desapareceram. E na maior parte das vezes, agravaram-se…

Este deve ser o principal sentimento dos membros do parlamento britânico, ao verificarem que o problema do Brexit não só não desapareceu, como piorou com a chegada do dia da sua votação. E hoje é o dia.

Os políticos britânicos enfrentam hoje dois tipos de problemas pouco comuns em democracia. Por um lado, um problema com três possíveis soluções (Brexit com o acordo negociado por Theresa May, Brexit sem acordo e um segundo referendo ao Brexit) é bem mais complicado do que o típico problema de solução binária (fazer algo ou não).

Por outro lado, a disciplina partidária é algo que há muito desapareceu do parlamento britânico, não havendo uma posição comum definida pelo partido conservador no governo, nem pelo partido trabalhista na oposição.

A falta da usual disciplina partidária significa que os deputados estão na posição desconfortável e pouco habitual de terem que pensar por si próprios e votar de acordo com a sua consciência e com o que acham que os seus eleitores votaram no referendo e pensam atualmente.

A velha dicotomia entre o sentido de responsabilidade democrata e o instinto de preservação do seu lugar de deputado na próxima eleição deverá ser mais importante do que a opinião da liderança do seu partido.

O resultado de uma decisão com três escolhas possíveis não se baseia apenas no que os deputados preferem, mas também no que os deputados mais temem que aconteça. O mais fácil é decidir qual a melhor opção para cada um, sendo o mais difícil votar de forma a evitar que a pior decisão das três seja tomada.

Para May e seus apoiantes um segundo referendo é a decisão a ser evitada, o que representaria a rejeição de todo o seu trabalho sobre o Brexit e a quebra da confiança dos eleitores, temendo a instabilidade social, que poderia ser exacerbada pelos recentes movimentos sociais em França.

Para quem está contra o Brexit, uma saída sem acordo deverá ser evitada devido às potenciais consequências económicas negativas, enquanto para os apoiantes do Brexit o acordo de May será a pior decisão, porque poderá significar que o Reino Unido nunca conseguirá sair definitivamente da supervisão ou controlo da União Europeia.

Assim, o dia de hoje poderá fazer história novamente, após um referendo convocado por um líder de um partido para angariar apoio interno, que saiu de controlo e trouxe o parlamento britânico até aqui hoje.

Também hoje a votação poderá sair do controlo dos políticos e a decisão final poderá não reflectir a vontade da maioria dos representantes da câmara dos comuns britânicos, bastando para isso as duas soluções menos desejadas (das referidas três opções possíveis) terem semelhante número de apoiantes.