Trump e o velho problema dos independentes

O final do ano de 2018 foi mais atribulado do que o normal, tendo os mercados financeiros internacionais constituído a válvula de escape para a crescente tensão acumulada pelos investidores acerca do anunciado fim dos estímulos económicos a nível mundial.

A recente desvalorização adicional dos mercados bolsistas mundiais em vésperas de Natal foi motivada pelo aumento da taxa de juro de referência dos EUA em 25 pontos base, pelo 5.º trimestre consecutivo.

A par da subida das taxas de juro dos EUA, o abrandamento da economia mundial, a incerteza crescente do Brexit e a guerra comercial entre os EUA e a China, foram os principais fatores que penalizaram os investimentos a nível global.

Como se não bastasse, o último trimestre do ano foi ainda mais negativo com a ajuda adicional da instabilidade política na Europa provocada pela Itália, da queda do preço do petróleo e da contração da indústria manufatureira da China em Dezembro, pela primeira vez em 19 meses.

O ano de 2018 foi assim sem surpresa o pior ano nos principais mercados de capitais mundiais desde 2008, com especial relevância para Wall Street, onde a subida de taxas de juro dos EUA teve impacto direto.

Igualmente sem surpresa, Trump quer ficar com todos os créditos do que corre bem e tenta encontrar culpados para tudo o que lhe corre mal, sendo o mais recente ódio de estimação o presidente da Reserva Federal (FED), equivalente ao banco central americano, que é responsável pela política monetária dos EUA.

Ao contrário do que tem sido a prática nas últimas duas décadas, em que a sabedoria política aconselhava a não discutir política monetária em público, a FED tem sido primeira página de jornais de formas nunca antes imagináveis.

Após reconhecer que a nomeação de Powell terá sido o maior erro da sua Presidência, Trump tem questionado os seus assessores sobre a sua capacidade de demiti-lo do cargo, como tem feito com tantos outros.

Trump teme que Powell venha a torná-lo num novo Hoover, o presidente dos EUA nos primeiros anos da Grande Depressão, como responsável da queda dos mercados. Mas os mercados antecipam que a situação se torne ainda pior se de facto Trump demitir Powell. Se conseguir.

À nossa reduzida escala, também por cá temos políticos com inovadoras visões democráticas que consideram com assombrosa naturalidade que os reguladores são independentes, mas não são soberanos, o que já não parece chocar ninguém. Nem mesmo os reguladores. Nem mesmo os independentes.

Mais um bom presságio para o ano eleitoral que ainda agora começou...